Brighton & Hove Albion și-a confirmat, în ultimele sezoane, un loc stabil în Premier League, competiție considerată drept cel mai puternic campionat de fotbal din lume.

În direct și în exclusivitate pe VOYO, Brighton a depășit cu 3-0 campioana Angliei, Arsenal, într-o partidă jucată în urmă cu două luni și o săptămână.

Brighton a vândut în această vară jucători pentru 192 de milioane de euro

Alb-albaștrii din sudul Angliei nu ajung la performanțele semnate odinioară de FC Porto sau Benfica, în ceea ce privește profiturile obținute din vânzarea de fotbaliști, dar au încasat venituri de peste 720 de milioane de euro, în ultimele cinci sezoane. Suma este aproape egală cu valoarea totală a lotului, estimată la ora actuală de Transfermarkt, 700 de milioane de euro.

Profitul calculat pe ultimele patru sezoane și jumătate este modest, de numai 14 milioane de euro, însă Brighton își permite să absoarbă cheltuielile pe jucătorii transferați din numeroasele încasări pe care le primește din partea Premier League - pentru drepturile de televizare -, dar și din partea fanilor abonați.