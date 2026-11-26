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Anika Neuer (26 de ani), a doua soție a legendarului goalkeeper al naționalei Germaniei și a clubului Bayern Munchen, Manuel Neuer (40 de ani), a redistribuit un mesaj puternic, din punct de vedere emoțional, pe rețelele sociale, după ce în presa germană s-a scris că Neuer ar fi lăsat-o pentru o femeie mai tânără cu 17 ani, la scurt timp după ce aceasta a născut cel de-al doilea copil.

În postare comportamentul lui Manuel Neuer este descris ca o „alegere egoistă, lipsită de suflet” care trădează „un cu totul alt nivel de răutate”.

Ce mesaj a redistribuit Anika Neuer pe rețelele sociale

„Înșelatul unei femei însărcinate reprezintă un cu totul alt nivel de răutate.

Imaginează-ți că te uiți la femeia care îți poartă copilul, îi vezi corpul schimbându-se, îi observi suferința, oboseala și toate dificultățile prin care trece în timpul sarcinii, iar tu tot ai tupeul să o trădezi pe la spate. Ea îți poartă ție copilul, în timp ce tu îți faci de cap cu altcineva.

Femeia care ar trebui să se simtă iubită, protejată și susținută este, în schimb, lăsată să suporte durerea pe care i-ai provocat-o.

Asta nu este o „greșeală”. Este o alegere. O alegere egoistă, lipsită de suflet și profund lipsită de respect.

Dacă ești în stare să trădezi femeia care îți poartă propriul copil, mai ales când are cea mai mare nevoie de tine, nu înseamnă doar că nu ai loialitate, ci și că îți lipsesc cele mai elementare principii morale și respectul față de celălalt. Scârbos!”, este mesajul redistribuit de Anika Neuer.

Manuel Neuer a intentat divorț la trei luni după nașterea celui de-al doilea copil

Accidentat la tendon în urmă cu câteva săptămâni, Manuel Neuer nu va mai juca în 2026. Portarul traversează o perioadă complicată și în viața personală, după ce ar fi decis să divorțeze de soția sa, Anika (26 de ani), fostă handbalistă profesionistă.

La finalul lunii august, Anika a dat naștere celui de-al doilea copil din căsnicia cu Manuel Neuer. La începutul lunii noiembrie, Bild a scris că portarul i-a comunicat soției sale decizia de a divorța, iar tabloidul german a revenit acum cu noi informații.