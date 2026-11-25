În cursul zilei de miercuri, antrenorul a fost prezentat oficial la Watford, una dintre echipele de tradiție din Anglia, în prezent în Championship, acolo unde va avea ca obiectiv salvarea de la retrogradare. Fostul selecționer va fi urmat la noua sa echipă de un colaborator român.

Alexandru Radu (48 de ani) va fi singurul român care îl va însoți pe Edi Iordănescu la noua sa echipă, potrivit comunicatului oficial emis de Watford.

Alexandru Radu, singurul român din staff-ul lui Edi Iordănescu

Acesta colaborează cu fostul selecționer încă din 2013 și l-a urmat peste tot, inclusiv la echipa națională, unde a fost analist video. Pe lângă Radu, Grzegorz Mokry și Michele Iannucci vor fi ceilalți secunzi ai lui Edi.

”Sunt foarte mândru și fericit să mă aflu la acest club de fotbal.

Văd că echipa trece printr-un moment dificil, dar am urmărit deja multe dintre meciurile din ultimele zile și am mare încredere în viitor”, a declarat noul manager al echipei de pe locul 20 din Championship.