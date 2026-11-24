Mariana Tîrcă, una dintre cele mai valoroase jucătoare din istoria handbalului mondial, a vorbit despre Europeanul care va debuta pe 3 decembrie. Antrenată de Ovidiu Mihăilă, România are o grupă dificilă.

Tricolorele vor debuta pe 4 decembrie, împotriva Norvegiei , apoi vor întâlni Macedonia de Nord pe 6 decembrie, și Elveția pe 8 decembrie.

, apoi vor întâlni pe 6 decembrie, și pe 8 decembrie. Primele două clasate din fiecare dintre cele șase grupe se califică în grupele principale ale competiției

Mariana Tîrcă: "Trebuie să muncească, pentru că apărarea înseamnă 80% dorință și voință, iar restul de 20%, bineînțeles, ține și de știință"

"Federația a anunțat ca obiectiv clasarea în primele opt echipe, cu gândul la Jocurile Olimpice. Vi se pare un obiectiv potrivit pentru valoarea actuală a naționalei sau credeți că România poate spera la mai mult?", a fost întrebată Mariana Tîrcă, într-un interviu publicat de Agerpres.

"Nu cred că obiectivul propus de federație este cel mai important. Cred că este mult mai important ceea ce își propun fetele și că acesta este un moment în care ele trebuie să fie convinse că pot mai mult decât atât. Sunt ferm convinsă că pot realiza mult mai mult, cunoscându-le pe fiecare în parte. Important este să acționeze ca un grup extrem de unit, iar fiecare jucătoare să se pună în slujba jocului echipei, cu dorința de a se pune în valoare atât individual, cât și colectiv. Trebuie să muncească, pentru că apărarea înseamnă 80% dorință și voință, iar restul de 20%, bineînțeles, ține și de știință. Dacă își doresc cu orice preț să realizeze ceva, trebuie să înceapă de la apărare și, în primul rând, de la repliere", a declarat Tîrcă, mama actualei componente a lotului României, Sorina Grozav.

Mariana Tîrcă, înainte de Campionatul European de handbal feminin

Credeți că este vorba și despre o lipsă de omogenitate sau de experiență în competițiile importante? Ce ar putea să le lipsească jucătoarelor?, a mai fost întrebată Mariana Tîrcă de Agerpres.

"Nu cred că aceasta este problema principală. Faptul că la echipele de club unele jucătoare evoluează, iar altele nu, reprezintă o problemă. La fel și programul extrem de încărcat la nivel de club. Și nu este doar cazul nostru, ci al tuturor echipelor care participă în cupele europene. Nu este ușor ca, înaintea Campionatului European, să joci șase meciuri în luna noiembrie și să ai efectiv trei partide în opt zile.

La asta mă refer, pentru că oboseala se acumulează atât în cazul jucătoarelor care evoluează permanent, cât și în cazul celor care nu joacă suficient. Consider că, pe viitor, campionatul intern trebuie regândit și programat în așa fel încât să nu mai aglomerăm meciurile. De aici apar accidentările, iar oboseala fizică și psihică își spune cuvântul. Sper să reușească să depășească acest moment, deși mai este foarte puțin până la începerea competiției. În rest, ne rugăm pentru ele și suntem alături de ele. Noi, cei care suntem în fenomen, știm ce se află în spatele fiecărei competiții la acest nivel", a mai zis fosta mare jucătoare de handbal.