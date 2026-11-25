Astăzi, de la ora 16:00 pe VOYO SPORT 1, Răzvan Raț și Robert Niță sunt invitații lui Cristian Pintea la VoyoSport Live.

Emisiunea este difuzată de luni până vineri și poate fi urmărită în direct pe VOYO SPORT 1.

Răzvan Raț despre promisiunile lui Gigi Becali

La VoyoSport Live de ieri, Răzvan Raț a amintit de promisiunile făcute de Gigi Becali după ce i-a transferat la FCSB pe Denis Drăguș, Karlo Muhar și Meriton Korenica în luna septembrie.

„Noi vorbeam înainte de începerea campionatului și domnul Gigi Becali spunea că are cel mai bun lot, că l-a luat pe Drăguș, pe Muhar, pe Korenica și o să vadă ei ce o să pățească.

Și, de fapt, a fost invers. În sensul în care cumva nu este doar despre numărul sau cifra investită”, a zis Raț.

Pentru FCSB urmează duelul din Superligă împotriva celor de la Csikszereda Miercurea Ciuc, programat pe 28 noiembrie, de la ora 20:00, pe Arena Națională.