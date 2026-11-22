Emisiunea VOYO SPORT LIVE va începe de la 10:00 și va trata toate subiectele de interes din fotbalul intern și din cel internațional.

Robert Niță și Bogdan Lobonț sunt invitații lui Andrei Grecu, la VOYO SPORT LIVE

Andrei Grecu îi care ca invitați pe Robert Niță și Bogdan Lobonț, iar printre subiectele abordate vor fi duelurile deja disputate în etapa a 16-a din SuperLiga, mai ales înfrângerea suferită de Dinamo pe teren propriu în fața Petrolului. De asemenea, vor fi comentate cele mai importante momente din Premier League și Ligue 1, campionate transmise de VOYO și VOYO SPORT 1.

Invitații promit, ca de fiecare dată, să facă spectacol. VOYO SPORT LIVE este noul format premium de pe VOYO, iubitorii sportului putând avea un conținut premium la doar un click distanță.