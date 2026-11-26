Fostul căpitan al echipei naţionale de handbal feminin Steluţa Luca, în prezent antrenoare, a declarat, într-un interviu acordat AGERPRES, că revenirea Campionatului European în ţara noastră, după 26 de ani, îi trezeşte multă nostalgie şi mândrie, considerând că obiectivul unei clasări în primele opt echipe este unul realist, dar care trebuie abordat cu echilibru şi responsabilitate.

Componentă a naţionalei care a încheiat pe locul 4 la Europeanul din 2000, disputat pe teren propriu, Steluţa Luca a afirmat că se bucură să revină la Cluj-Napoca din postura de ambasador al competiţiei, dorindu-şi ca tribunele să fie pline şi să creeze atmosfera unui al optulea jucător pentru o generaţie tânără, dornică să confirme.

În opinia sa, jucătoarele trebuie să îşi transforme emoţiile debutului în energie pozitivă, să joace cu curaj şi să nu se lase copleşite de presiunea rezultatului.

Analizând aspectele tehnico-tactice ale primei reprezentative, aflate sub conducerea selecţionerului Ovidiu Mihăilă, Steluţa Luca (n.r. - care a evoluat ca inter dreapta) a remarcat că lipsa unui inter dreapta de mână stângă poate îngreuna construcţia ofensivă, cerând un efort suplimentar şi aruncări curajoase de la distanţă.

Totodată, ea s-a declarat mândră că aproape jumătate dintre jucătoarele lotului provin din centrele de excelenţă ale Federaţiei Române de Handbal, subliniind faptul că meciurile cu Macedonia de Nord şi Elveţia sunt extrem de importante pentru calificarea în grupele principale.

Privind în perspectivă către Jocurile Olimpice din 2028, Steluţa Luca a apreciat că o clasare în top 8 ar fi un pas înainte, deşi şi-ar dori ca România să ajungă chiar în faza semifinalelor.

Ea a mai afirmat că astăzi antrenorii trebuie să gestioneze şi influenţa telefoanelor inteligente şi a reţelelor sociale asupra tinerelor sportive, iar principalul ingredient pe care l-ar aduce din vestiarul echipei naţionale din anul 2000 este unitatea de grup.

Steluța Luca, interviu pentru Agerpres

AGERPRES: În anul 2000 aţi jucat pentru echipa naţională la Campionatul European din România, terminând pe locul 4, iar acum sunteţi ambasador al turneului care se desfăşoară şi la noi în ţară. Ce emoţii vă trezeşte această revenire a unui European în România, după 26 de ani?

Steluţa Luca: Revenirea Campionatului European în România, după 26 de ani, îmi trezeşte, înainte de toate, multă nostalgie, dar şi o profundă mândrie. Europeanul din 2000 rămâne o amintire specială pentru mine, pentru că am avut privilegiul de a trăi acea competiţie din teren, în tricoul echipei naţionale, în faţa propriilor suporteri. Astăzi, după atâţia ani, să revin în postura de ambasador al acestui turneu este o emoţie aparte. Privesc această competiţie cu alţi ochi, dar cu aceeaşi dragoste pentru handbal şi pentru echipa naţională. Mă bucur că România are din nou ocazia să găzduiască un asemenea eveniment şi sper ca această ediţie să fie o sărbătoare a handbalului, atât pentru jucătoare, cât şi pentru suporteri. Este o bucurie să pot fi parte din acest moment şi să contribui, prin experienţa mea, la promovarea handbalului românesc.

AGERPRES: Cum vedeţi obiectivul de clasare în top 8 trasat de Federaţia Română de Handbal, este realizabil?

Steluţa Luca: Consider că obiectivul de a termina în primele opt echipe este unul realist, dar care trebuie privit cu echilibru şi responsabilitate. România are jucătoare talentate, o generaţie tânără care îşi doreşte să confirme şi, foarte important, avantajul de a evolua în faţa propriilor suporteri. Cred că această echipă are potenţial, însă la un turneu final contează foarte mult constanţa, unitatea grupului, încrederea şi capacitatea de a gestiona momentele dificile ale jocului. Nu va fi uşor, pentru că nivelul handbalului european este foarte ridicat, dar eu cred în şansele fetelor. Mi-aş dori să intre pe teren cu curaj, cu încredere în ele şi cu dorinţa de a da tot ce au mai bun. Rezultatele vin atunci când există muncă, disciplină şi spirit de echipă. Eu le încurajez să creadă în şansa lor şi să lupte pentru fiecare meci.

AGERPRES: Aţi jucat acasă un astfel de turneu final, cum se simte din teren energia unei săli pline de suporteri români?

Steluţa Luca: Energia unei săli pline de suporteri români este greu de descris în cuvinte. Din teren, o simţi în fiecare moment: încurajările, aplauzele, emoţia şi susţinerea publicului îţi dau o energie extraordinară şi te motivează să lupţi pentru fiecare minge. Din experienţa mea, atunci când joci acasă, publicul poate face diferenţa. Te încarcă şi îţi dă încredere. De aceea, cred că fetele au mare nevoie de suporteri în sală. Mi-aş dori ca tribunele de la Cluj să fie pline, să se creeze o atmosferă frumoasă şi să simtă că întreaga Românie este alături de ele. Suporterii pot fi al optulea jucător al echipei.

AGERPRES: Pentru jucătoarele din actualul lot, acesta este primul turneu de asemenea anvergură jucat acasă. Cum se transformă emoţiile debutului în energie pozitivă şi cum se gestionează presiunea?

Steluţa Luca: Cred că, înainte de toate, fetele trebuie să se bucure de acest moment. Un Campionat European jucat acasă este o experienţă specială, pe care nu o trăieşti în fiecare zi. Este normal să existe emoţii, mai ales pentru cele care se află la primul turneu de o asemenea anvergură, dar important este să transforme aceste emoţii în energie pozitivă. Le-aş sfătui să aibă încredere în ele, în pregătirea lor şi în colegele de echipă. Să nu se lase copleşite de presiunea rezultatului, ci să intre pe teren cu curaj, să joace cu plăcere şi să ofere tot ce au mai bun. Până la urmă, astfel de competiţii sunt şi despre experienţă, maturizare şi amintiri care rămân pentru o viaţă. Iar atunci când joci cu inima şi ai încredere în tine, poţi obţine lucruri frumoase.

AGERPRES: Ca fost inter dreapta de top, cum vedeţi în acest moment jocul la 9 metri al naţionalei României şi cât de mult va conta curajul aruncărilor de la distanţă în faţa apărărilor aglomerate din handbalul actual?

Steluţa Luca: Din punctul meu de vedere, un aspect care poate reprezenta o dificultate pentru naţionala României este lipsa unui inter dreapta de mână stângă. Este un post important în construcţia jocului ofensiv, iar o jucătoare cu aceste caracteristici oferă întotdeauna mai multe soluţii şi echilibru în atac. În absenţa unei astfel de jucătoare, celelalte handbaliste trebuie să depună un efort suplimentar pentru a compensa şi pentru a găsi soluţii în faza de atac. Cred că aruncările de la distanţă rămân foarte importante în handbalul modern. Este nevoie de curaj, asumare şi încredere în propriile calităţi. Fetele trebuie să aibă curajul să finalizeze atunci când situaţia de joc le permite, dar şi să găsească soluţii colective pentru a destabiliza apărarea adversă.

AGERPRES: Echipa naţională intră în competiţie cu o generaţie tânără, aflată într-o nouă etapă sub comanda lui Ovidiu Mihăilă. Care ar fi plusurile noastre şi la ce capitol ar mai fi de lucrat în opinia dumneavoastră?

Steluţa Luca: Cred că principalul atu al acestei generaţii este energia, dorinţa de afirmare şi ambiţia de a demonstra că poate face performanţă. Sunt jucătoare tinere, cu potenţial, care au nevoie de încredere, susţinere şi cât mai multă experienţă la nivel internaţional. Pentru mine, există şi un motiv aparte de satisfacţie: aproape 50% dintre jucătoarele lotului au fost formate în centrele de excelenţă ale Federaţiei Române de Handbal. Este o dovadă că munca depusă în aceste centre dă roade şi că investiţia în copii şi juniori este esenţială pentru viitorul handbalului românesc. La această echipă cred că mai este nevoie de timp pentru omogenizare, de constanţă în joc şi de acumularea experienţei în competiţiile importante. Dar sunt convinsă că, prin muncă, răbdare şi încredere, aceste fete pot construi lucruri frumoase pentru handbalul românesc.

AGERPRES: Este clar că Norvegia este cel mai incomod adversar pentru România. Unde se va face totuşi diferenţa în lupta pentru calificarea în grupele principale?

Steluţa Luca: Norvegia este, fără îndoială, un adversar foarte puternic, cu multă experienţă şi valoare individuală. Dar cred că diferenţa într-o astfel de competiţie se poate face printr-o apărare solidă, prin atitudine, determinare şi, mai ales, prin capacitatea echipei de a rămâne concentrată pe tot parcursul jocului. În acelaşi timp, trebuie să fim realişti şi să înţelegem că, pentru obiectivul calificării în grupele principale, meciurile cu Macedonia de Nord şi Elveţia sunt extrem de importante. Din punctul meu de vedere, aici victoria este obligatorie. Fetele trebuie să intre pe teren cu încredere, responsabilitate şi dorinţa clară de a câştiga. Cred că fiecare meci trebuie tratat cu maximă seriozitate, fără subestimarea adversarului, dar şi fără teamă. România trebuie să creadă în şansa ei şi să lupte până la capăt.

AGERPRES: Fără a pune o presiune inutilă pe echipă, care consideraţi că este pragul de la care putem spune că România a făcut un Campionat European reuşit în faţa propriilor suporteri?

Steluţa Luca: Cred că acest Campionat European trebuie privit şi dintr-o perspectivă mai largă, pentru că tot ceea ce construim acum trebuie să ne apropie de obiectivul major: Jocurile Olimpice din 2028. Din acest motiv, consider că o clasare în primele opt echipe europene ar fi un rezultat foarte important şi un pas înainte pentru naţionala României. Bineînţeles, dacă îmi permiteţi să fiu mai ambiţioasă, mi-aş dori să ne regăsim chiar în primele patru echipe. Cred că avem nevoie de rezultate care să ofere încredere acestei generaţii, să consolideze grupul şi să demonstreze că România poate reveni în elita handbalului feminin. Este important să construim cu răbdare, dar şi cu ambiţie, pentru că performanţa presupune întotdeauna obiective îndrăzneţe.

AGERPRES: Privind atât ca fostă jucătoare, cât şi ca antrenor care lucrează cu tinerele talente, ce s-a schimbat cel mai mult în mentalitatea handbalistelor de azi faţă de generaţia dumneavoastră din anii 2000?

Steluţa Luca: Cred că este vorba, în primul rând, despre o evoluţie firească a vremurilor şi a societăţii. Generaţiile se schimbă, iar sportul trebuie să se adapteze permanent acestor schimbări. Din păcate, nu toate aceste transformări sunt neapărat în favoarea performanţei sportive. Astăzi, antrenorii au o provocare suplimentară: pe lângă pregătirea fizică, tehnică şi tactică, trebuie să gestioneze şi influenţa telefoanelor inteligente, a reţelelor sociale şi a numeroaselor tentaţii care le pot distrage pe tinerele sportive de la obiectivele lor. Performanţa presupune multă disciplină, sacrificiu, concentrare şi consecvenţă. Cred că este important ca tinerele să înţeleagă faptul că talentul, fără muncă şi responsabilitate, nu este suficient. Tehnologia poate fi un instrument util, dacă este folosită corect, dar nu trebuie să devină o prioritate în detrimentul sportului şi al dezvoltării personale. Ca antrenor federal, încerc să le transmit că marile satisfacţii vin în urma muncii şi a perseverenţei şi că nimic valoros nu se construieşte peste noapte.

AGERPRES: Dacă aţi putea lua un singur lucru din spiritul echipei care ajungea în semifinalele Europenelor din 2000 şi l-aţi pune în vestiarul de la Cluj înaintea primului meci, care ar fi acela? Ce sfat le-aţi da jucătoarelor de azi?

Steluţa Luca: Dacă ar fi să iau un singur lucru din spiritul echipei noastre din 2000, acela ar fi unitatea de grup. După experienţa Jocurilor Olimpice de la Sydney, ne-am dorit foarte mult să demonstrăm că putem obţine un rezultat important şi că putem duce România acolo unde merită să fie în handbalul feminin. Am fost un grup unit, în care fiecare jucătoare şi-a dorit să se autodepăşească, dar, mai presus de orice, să contribuie la un rezultat frumos pentru echipă şi pentru România. Am înţeles că performanţa individuală este importantă, dar că adevărata forţă vine atunci când toate trag în aceeaşi direcţie. Sfatul meu pentru fetele de astăzi este să creadă în ele, să aibă curaj, să se respecte şi să se susţină reciproc. Să nu uite niciodată că poartă tricoul echipei naţionale şi că reprezintă o ţară întreagă. Să lupte una pentru cealaltă, să se bucure de fiecare moment şi să nu renunţe niciodată. Rezultatele mari se obţin atunci când există o echipă adevărată, nu doar un grup de jucătoare talentate.

România, în grupă cu Norvegia, Macedonia și Elveția

Campionatul European feminin de handbal 2026 va avea loc în perioada 3-20 decembrie, în România, Polonia, Cehia, Slovacia şi Turcia, fiind pentru prima dată când competiţia este găzduită de cinci ţări.

România face parte din Grupa B, alături de campioana olimpică, mondială şi europeană en titre Norvegia, Elveţia şi Macedonia de Nord, meciurile din această grupă urmând să se dispute la BTarena din Cluj-Napoca.

Tricolorele vor debuta pe 4 decembrie, împotriva Norvegiei, apoi vor întâlni Macedonia de Nord pe 6 decembrie şi Elveţia pe 8 decembrie.

Primele două clasate din fiecare dintre cele şase grupe se califică în grupele principale ale competiţiei.