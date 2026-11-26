Tenismena Briana Szabo a împlinit astăzi, 26 noiembrie, 21 de ani și este a treia cea mai bine clasată tânără româncă în clasamentul oficial WTA, la simplu, la categoria U21, pe locul 574.

La dublu este a șasea "tricoloră", pe 250 WTA și totodată singura sub 28 de ani din top 350.

Briana Szabo ar putea evolua pentru clubul Oklahoma Sooners sub steagul României

După finala de la W15 Belgrad din luna mai, Szabo a continuat forma bună. În iunie s-a calificat în premieră pe tabloul unui turneu ITF W100, apoi a ajuns în "sferturile" unui ITF W35, iar în iulie și august a mai reușit două performanțe (n.r. prima victorie într-o competiție WTA 125 și prima oară când a câștigat trei meciuri într-un ITF W75).

Printre adversarele „răpuse” s-au numărat: Anastasia Zolotareva (266 WTA la ora meciului), Gina Feistel (loc 280), Diana Martynov (loc 392) și altele.

La dublu a mai cucerit două titluri W35 și a bifat o victorie la WTA 125 Tg. Mureș.

Ulterior, Briana a fost invitată în SUA, unde i s-a propus să continue studiile în cadrul Universității din Oklahoma și să evolueze pentru Oklahoma Sooners, începând din august 2027, sub steagul României.