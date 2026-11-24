Meciurile naționalei României vor fi transmise în direct la PRO Arena, în timp ce întreaga competiție va putea fi urmărită pe VOYO.

După o pauză de 26 de ani, România găzduiește din nou un Campionat European de handbal feminin. Dacă în 2000 meciurile turneului final se disputau la București și Râmnicu Vâlcea, de această dată competiția va ajunge la Cluj-Napoca și Oradea.

Cine transmite Campionatul European de handbal feminin 2026 în România

Toate partidele pe care naționala României le va disputa la EHF EURO 2026 vor fi transmise în direct la PRO Arena, dar vor putea fi urmărite și online, pe VOYO.

Celelalte meciuri ale turneului final vor fi disponibile în exclusivitate pe VOYO.

Unde poți vedea online meciurile de la EHF EURO 2026

Iubitorii handbalului care vor să urmărească și alte partide în afara celor disputate de naționala României o pot face pe VOYO. Platforma va transmite toate meciurile Europeanului, de la cele din faza grupelor până la finala din 20 decembrie.

Meciurile pot fi urmărite pe telefon, tabletă, laptop, dar și pe televizoarele inteligente compatibile cu aplicația VOYO, în baza unui abonament.

Programul României la Campionatul European de handbal feminin 2026

România face parte din grupa B, alături de Norvegia, Elveția și Macedonia de Nord, și va disputa toate cele trei meciuri din prima fază a competiției în BT Arena din Cluj-Napoca.

Tricolorele vor debuta la European pe 4 decembrie, chiar în compania Norvegiei, campioana continentală en-titre și naționala cu cele mai multe titluri europene din istoria handbalului feminin.

Potrivit programului anunțat de Federația Europeană de Handbal (EHF), meciurile României din faza grupelor sunt programate astfel:

4 decembrie 2026, ora 20:00: Norvegia – România;

Norvegia – România; 6 decembrie 2026, ora 17:30: România – Macedonia de Nord;

România – Macedonia de Nord; 8 decembrie 2026, ora 17:30: Elveția – România.

Toate cele trei partide vor fi transmise în direct la PRO Arena și pe VOYO.

Primele două clasate din fiecare grupă vor merge mai departe în competiție. Dacă va reuși să se califice în grupele principale, naționala României va rămâne la Cluj-Napoca, unde va beneficia în continuare de sprijinul suporterilor români.

Grupele Campionatului European de handbal feminin 2026

Ediția din acest an a Campionatului European de handbal feminin marchează o premieră în istoria competiției, fiind organizată de cinci țări: România, Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia.

La turneul final participă 24 de echipe, împărțite în șase grupe de câte patru.

Grupa A - Oradea (România)

Ungaria, Muntenegru, Slovenia, Islanda

Grupa B - Cluj-Napoca (România)

Norvegia, România, Elveția, Macedonia de Nord

Grupa C - Antalya (Turcia)

Danemarca, Spania, Turcia, Grecia

Grupa D - Brno (Cehia)

Țările de Jos, Cehia, Austria, Croația

Grupa E - Katowice (Polonia)

Franța, Polonia, Insulele Feroe, Ucraina

Grupa F - Bratislava (Slovacia)

Suedia, Germania, Slovacia, Serbia

În urma meciurilor din prima fază a turneului final, jumătate dintre echipe vor părăsi competiția. Cele 12 naționale calificate vor fi repartizate în două grupe principale, de câte șase echipe.

În urma meciurilor din prima fază a turneului final, jumătate dintre echipe vor părăsi competiția. Cele 12 naționale calificate vor fi repartizate în două grupe principale, de câte șase echipe.

Ce meciuri de la EHF EURO 2026 se joacă în România

România va găzdui atât partide din prima fază a competiției, cât și meciuri din grupele principale.

Europeanul începe la Oradea pe 3 decembrie. În perioada 3–7 decembrie, Oradea Arena va găzdui meciurile dintre Ungaria, Muntenegru, Slovenia și Islanda.

La Cluj-Napoca, meciurile din grupa României se vor disputa între 4 și 8 decembrie. BT Arena va găzdui ulterior și partidele din prima grupă principală, programate pe 10, 12, 14 și 15 decembrie.

În funcție de rezultatele din grupele preliminare, suporterii români ar putea avea ocazia să le vadă la Cluj-Napoca pe toate cele trei medaliate de la Europeanul din 2024: Norvegia, Danemarca și Ungaria.

Cei care vor să urmărească meciurile din tribune pot cumpăra bilete de pe platforma oficială de ticketing a Federației Europene de Handbal.

Când se joacă finala Campionatului European de handbal feminin 2026

Lupta pentru medalii se va da în Polonia, la Katowice. Spodek Arena va găzdui semifinalele competiției, pe 18 decembrie, iar două zile mai târziu se vor disputa finala mică și finala mare.

Meciul care va decide noua campioană europeană este programat duminică, 20 decembrie, de la ora 19:00, ora României.

Norvegia vine la turneul final din postura de campioană europeană, după ce în 2024 a învins Danemarca în finală. Podiumul ediției precedente a fost completat de Ungaria.

Toate meciurile de la Campionatul European de handbal feminin 2026 pot fi urmărite pe VOYO, iar partidele naționalei României vor fi transmise și la PRO Arena.