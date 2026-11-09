Dacă ne dorim să ne jucăm şansa până la capăt, avem de câştigat meciurile cu Letonia, în dublă manşă, după care să obţinem maxim din meciul cu Franţa şi să obţinem puncte în Polonia" , a declarat la finele partidei antrenorul principal al echipei naţionale de handbal, Sandu Iacob .

E o diferenţă de două goluri pe care am obţinut-o în ultimele secunde şi, cine ştie, golul acesta poate fi decisiv în calificarea pe care ne-o dorim la Campionatul European. (...)

"Ne-am dorit mult, am obţinut puţin, din păcate. Am întâlnit un adversar rutinat, care a ştiut să gestioneze mai ales începutul de joc. Am avut o primă repriză cu 19 goluri primite, mult prea mult pentru a putea emite pretenţii. (...)

Naţionala României a fost învinsă de echipa Poloniei, cu scorul de 30-28 (19-16), duminică seara, în Danubius Arena din Tulcea, într-un meci din Grupa a 6-a a preliminariilor Campionatului European de handbal masculin din 2028 - EHF EURO 2028.

Antrenorul principal al echipei naţionale de handbal masculin, Sandu Iacob , speră ca ultimul gol înscris de România în meciul reprezentativa Poloniei să conteze în calculele pentru calificarea în Campionatul European - EHF EURO 2028, iar Demis Grigoraş , unul dintre handbaliştii români, spune că va lupta mai mult în următoarele antrenamente pentru calificarea la turneul final.

Este prima oară când venim la Tulcea, iar energia pe care ne-au dat-o spectatorii din tribune a fost senzaţională" , a afirmat Demis Grigoraş.

"La fiecare antrenament o să luptăm mai mult ca să reuşim această calificare foarte importantă pentru noi.

La rândul lui, Demis Grigoraş a menţionat că, în ciuda celor două înfrângeri din preliminarii, handbaliştii nu renunţă la speranţă.

Publicul din Tulcea, lăudat până și de selecționerul Poloniei

La rândul lor, oaspeţii au apreciat atmosfera din timpul partidei.

"Unul din punctele cheie ale acestui joc a fost diferenţa de un gol. A fost dificil să te aperi în presiune, pentru că România are jucători buni, ca de exemplu Grigoraş. Publicul trebuie să încurajeze România, este normal, dar a fost respectuos cu noi. Suntem fericiţi că am jucat într-o asemenea atmosferă. Ei au arătat cât de important este handbalul aici.

Am primit (duminică după-amiază, n.r.) Ro-Alert. Am fost surprinşi, dar delegaţii noştri au vorbit cu autorităţile române şi ne-au spus că este o situaţie normală. Ne-am simţit confortabil şi în siguranţă aici", a declarat pentru AGERPRES antrenorul principal al echipei Poloniei, Jesus Gonzalez.

Suporterii naţionalei României au ţinut ritmul jocului cu tobe, iar în timpul intonării imnului au întins în tribune un steag de dimensiuni impresionante.

"Steagul are o poveste aparte. L-am primit cadou în 2015 la Trofeul Carpaţi, în sala de la Cluj, de la BRD. Pur şi simplu, au venit la mine şi mi l-au oferit. Avem relaţii de prietenie cu jucătorii, dar şi cu jucătoarele, pentru că mergem şi la meciurile fetelor. Handbalul uneşte suflete şi se creează nişte poveşti foarte frumoase. Poate să fie un gest minor, bucuria unui copil, o victorie obţinută în ultima secundă. Treaba suporterilor este să susţină echipa indiferent de rezultat", a afirmat Angela Pop, din Deva, care-i însoţeşte pe sportivi de 28 de ani.

Pentru polonezi urmează meciul cu Franţa. "Avem aşteptări mari de la acest meci. Antrenorul lor este Talant Dujshebaev. Am jucat cu el (antrenor) şase ani şi jumătate. Îl respect foarte mult, dar ca echipă urmează să dăm tot ce avem mai bun în meciul următor", a declarat Michal Olejniczak.

Bogdan Voina, președintele Federației Române de Handbal, a explicat de ce a ales Tulcea

Prezent la meciul de la Tulcea a fost şi preşedintele Federaţiei Române de Handbal, Bogdan Voina.

"Ne doream să jucăm într-o sală nouă, acolo unde ni s-a spus şi am văzut că suporterii sunt alături de echipa noastră şi cred că acesta este principalul motiv pentru care am venit la Tulcea'', a declarat oficialul.

România va juca următorul său meci pe 10 sau 11 martie 2027, în deplasare, cu Letonia.

România - Polonia 28-30 în preliminarii și clasamentul grupei

Naţionala României a fost învinsă de echipa Poloniei, cu scorul de 30-28 (19-16), duminică seara, în Danubius Arena din Tulcea, într-un meci din Grupa a 6-a a preliminariilor Campionatului European de handbal masculin din 2028 - EHF EURO 2028.

Tricolorii au pierdut un meci destul de strâns, dar în care nu au condus niciodată, fiind doar de trei ori la egalitate cu Polonia (1-1, 2-2, 23-23).

În prima repriză, Polonia a condus şi la şase goluri (12-6, 13-7), iar în partea secundă ecartul maxim a fost de trei goluri. România a marcat doar un gol în ultimele opt minute.

Andrei Buzle şi Demis Grigoraş au marcat câte 11 goluri pentru România, celelalte goluri ale formaţiei antrenate de Sandu Iacob şi Cedric Sorhaindo fiind reuşite de Daniel Stanciuc 3, Liviu Caba 1, Nicuşor Negru 1, Claudiu Babă 1.

Portarul Dan Vasile a reuşit 9 intervenţii (30%).

Golurile oaspeţilor au fost înscrise de Michal Olejniczak 7, Mikolaj Czaplinski 6, Piotr Jedraszczyk 5, Michal Daszek 4, Ariel Piotr Pietrasik 2, Andrzej Widomski 2, Dawid Dawydzik 2, Maciej Antoni Gebala 1, Pawel Paterek 1.

Portarul Marcel Jastrzebski a avut 14 intervenţii (33,33%).

Tot duminică, Franţa a surclasat Letonia cu 44-29, la Jelgava.

Franţa ocupă primul loc, cu 4 puncte, urmată de Polonia, 4 puncte, România, 0 puncte, Letonia, 0 puncte.

România şi Polonia s-au înfruntat şi în preliminariile EURO 2026, tricolorii pierzând ambele partide la un gol, 27-28 acasă şi 29-30 în deplasare.

România va juca următorul său meci pe 10 sau 11 martie 2027, în deplasare, cu Letonia.

În total, 20 de echipe se vor califica la turneul final, primele două clasate din fiecare grupă, precum şi cele mai bune patru echipe de pe locul al treilea.

EHF EURO 2028 se va desfăşura în perioada 13-30 ianuarie 2028 în Spania, Portugalia şi Elveţia. Campioana europeană en titre, Danemarca, nu va evolua în preliminarii, la fel ca echipele gazdă, cele patru formaţii urmând să disputa EHF EURO Cup 2028.

Info: Agerpres

Foto: Sorin Pana/SPORT PICTURES

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