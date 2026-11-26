Partida Brighton - Craiova, din runda a 4-a a fazei ligii din Conference League, va avea loc joi, de la ora 19:45 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Oltenii dispută a doua partidă în deplasare din faza ligii de Conference League, competiție în care se află pe locul opt după trei meciuri disputate și au șapte puncte.

A spus-o clar înainte de Brighton - Craiova! Ce va face Gigi Becali

Patronul lui FCSB a fost întrebat dacă se va uita la meciul campioanei României cu ocupanta locului secund în Premier League, dar Gigi Becali a oferit un răspuns neașteptat.

Cu toate că Brighton - Craiova este cel mai tare duel al unei echipe românești din acest sezon, Gigi Becali a decis că nu are de ce să urmărească partida Craiovei și a anunțat că nu se va uita la partida din Conference League.