Azi, pentru craioveni, are loc confruntarea cu cel mai dificil adversar din Conference League, faza ligii. Numele lui: Brighton. Echipa din Premier League care, în ciuda înfrângerii de la Hull, este în continuare pe poziția secundă în clasament, după Arsenal Londra. „Pescărușii” sunt revelația campionatului din Anglia până în acest moment, formația cu cele mai multe goluri marcate: 26!

Ambele echipe au acumulat câte 7 puncte în Conference League, după primele 3 partide, însă englezii au un golaveraj zdrobitor: 5-0! Craiova a marcat și ea 6 goluri, însă a și primit 2.

Echipe probabile

Brighton: Verbruggen – Costinha, Svoboda, Dunk, Kadioglu – Gross, O’Reilly – Gomez, Hinshelwood, Osman – Kostoulas

Antrenor: Fabian Hurzeler

Universitatea Craiova: Popescu – Romanchuk, Stevanovic, Screciu – Mora, Băluță, Cicâldău, Bancu – Matei, Al Hamlawi, Baiaram

Antrenor: Filipe Coelho

Oltenii au o formă bună în toate competițiile, nu au mai pierdut de 15 partide. Ultimul eșec s-a înregistrat în meciul cu Ararat Armenia, din play-off-ul pentru Europa League.

După Brighton, Universitatea mai joacă în Conference League cu Kairat Almaty, în deplasare, și cu FC Copenhaga, pe propriul teren.

Casele de pariuri oferă o cotă extrem de mică pentru o victorie a englezilor: 1.12.

Egalul are cota 10.00.

O victorie a Craiovei este cotată cu 26.00.

Craiova marchează – 2.32.

Este prima oară în istorie când cele două echipe se întâlnesc.

American Express Stadium, arena unde se va juca partida din această seară, are 31.000 de locuri și este oarecum asemănătoare cu Stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova.

Matthias Jollenbeck, în vârstă de 39 de ani, din Germania, va conduce partida la centru. Arbitrul acordă, în medie, 4,06 cartonașe galbene pe meci și 0,17 cartonașe roșii.

Sugestia Sport.ro:

Peste 2,5 goluri în meci.