La începutul acestei săptămâni, Universitatea Craiova a oficializat transferul lui Mike Arana de la Real Espana. Oltenii vor plăti 500.000 de euro pentru transferul lui Mike Arana, iar suma poate crește în funcție de bonusurile stabilite în contract. De asemenea, Real Espana, formație clasată pe locul 4 în prima ligă din Honduras, a păstrat 10% dintr-un viitor transfer, a anunțat Deportes TVC.

Cum a rezolvat Universitatea Craiova transferul lui Mike Arana

La câteva zile după oficializarea mutării, presa locală a oferit mai multe detalii despre modul în care Universitatea Craiova a lucrat la acest transfer. Deportes TVC scrie că formația olteană a avut reprezentați în tribune la meciul Serbia - Honduras 2-0, de la Mondialul U17, iar imediat după joc s-au convins că afacerea trebuie încheiată cât mai rapid.

Din acest motiv, Universitatea Craiova ar fi trimis un avocat din România în Qatar, cu un avion privat, unde se dispută Cupa Mondială U17. Actele de transfer au fost semnate înainte ca alți scouteri prezenți la turneul final să îl poată deturna pe Mike Arana.

"Prin această mutare, Universitatea Craiova a arătat cât de hotărâtă era să-l aducă rapid pe unul dintre cei mai promițători fotbaliști ai actualei generații de tineri din Honduras. Clubul și-a asigurat semnătura jucătorului înainte ca alți scouteri din străinătate, prezenți la turneu, să poată interveni în negocieri", a concluzionat sursa citată.