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Pentru prima dată în istoria competiției, Europeanul de handbal feminin este organizat de cinci țări: România, Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia. Cele șase arene alese pentru turneul final au capacități cuprinse între 5.300 și 13.300 de locuri, potrivit datelor publicate de Federația Europeană de Handbal (EHF). Tragerea la sorți a grupelor a avut loc pe 16 aprilie, la Katowice, orașul în care se vor disputa și semifinalele și finalele competiției. În România, Campionatul European de handbal feminin 2026 va fi transmis integral pe VOYO, de la primele partide din faza grupelor până la finala din 20 decembrie. Toate meciurile naționalei României vor putea fi urmărite și la televizor, în direct la PRO Arena, în timp ce restul partidelor vor fi disponibile exclusiv pe platforma de streaming.

Grupa A – Oradea, România Ungaria

Muntenegru

Slovenia

Islanda Oradea, orașul considerat capitala Art Nouveau a României, va găzdui meciurile grupei A în perioada 3–7 decembrie. Inaugurată în 2022, Oradea Arena are o capacitate de 5.300 de locuri și este cea mai mică dintre cele șase săli în care se vor disputa partidele de la EHF EURO 2026. Aici își joacă meciurile de pe teren propriu echipa de baschet CSM Oradea. În septembrie 2025, sala a găzduit și partida de handbal feminin dintre România și Franța.

Grupa A – Oradea, România

Grupa B – Cluj-Napoca, România Norvegia

România

Elveția

Macedonia de Nord Naționala României va disputa toate cele trei meciuri din faza grupelor în BT Arena din Cluj-Napoca, cea mai mare sală polivalentă din țară, cu o capacitate de 10.000 de locuri. Inaugurată în 2014, în imediata apropiere a stadionului Cluj Arena, sala a găzduit numeroase competiții internaționale. Chiar în vara acestui an, la Cluj-Napoca s-a desfășurat Campionatul European de handbal masculin U20, câștigat de Ungaria. BT Arena va găzdui și meciurile din una dintre cele două grupe principale ale EHF EURO 2026.

Grupa B – Cluj-Napoca, România

Grupa C – Antalya, Turcia Danemarca

Spania

Turcia

Grecia Cunoscută românilor mai ales ca destinație de vacanță, Antalya este cel mai mare oraș de pe litoralul mediteraneean al Turciei și are o istorie de peste 2.000 de ani. Meciurile grupei C se vor disputa în Antalya Sports Hall, o sală cu 10.000 de locuri, inaugurată în 2016. Potrivit Federației Europene de Handbal, EHF EURO 2026 va fi prima competiție de anvergură rezervată echipelor naționale de handbal găzduită de această arenă.

Grupa C – Antalya, Turcia

Grupa D – Brno, Cehia Țările de Jos

Cehia

Austria

Croația Brno, al doilea oraș ca mărime din Cehia, cu aproximativ 400.000 de locuitori, găzduiește meciurile grupei D în cea mai încăpătoare arenă a turneului final. Construită în incinta complexului expozițional din Brno, noua sală polivalentă are o capacitate de 13.300 de locuri și și-a deschis porțile pentru public în septembrie 2026. Orașul are deja experiență în organizarea meciurilor internaționale de handbal. La Brno s-a disputat și partida dintre Cehia și Franța, din preliminariile Campionatului Mondial masculin din 2027.

Grupa D – Brno, Cehia

Grupa E – Katowice, Polonia Franța

Polonia

Insulele Feroe

Ucraina Meciurile grupei E se vor disputa în Spodek Arena, una dintre clădirile emblematice ale orașului Katowice, ușor de recunoscut datorită formei sale asemănătoare unei farfurii zburătoare. Inaugurată în 1971, sala are 11.016 locuri și a găzduit atât Campionatul European de handbal masculin din 2016, cât și Campionatul Mondial masculin din 2023. Tot la Spodek Arena se vor disputa semifinalele și finalele Europeanului feminin din 2026.

Grupa E – Katowice, Polonia

Grupa F – Bratislava, Slovacia Suedia

Germania

Slovacia

Serbia Capitala Slovaciei va găzdui partidele grupei F în Tipos Arena, cunoscută și sub numele de Ondrej Nepela Arena. Cu o istorie care începe în 1940, sala a trecut prin mai multe etape de modernizare, fiind reconstruită în 2011. În prezent, arena are o capacitate de 10.000 de locuri. Folosită în special pentru meciurile de hochei pe gheață, Tipos Arena a găzduit și partide de la Campionatul European de handbal masculin din 2022.

Grupa F – Bratislava, Slovacia

Cum se face calificarea din grupele EHF EURO 2026 Primele două clasate din fiecare grupă vor merge mai departe în competiție. Cele 12 echipe calificate vor fi repartizate în două grupe principale, ale căror meciuri se vor disputa la Cluj-Napoca și Katowice. Semifinalele sunt programate pe 18 decembrie, iar finala mare și finala mică vor avea loc pe 20 decembrie, în Polonia. Toate meciurile Campionatului European de handbal feminin 2026 vor fi transmise pe VOYO, iar partidele naționalei României vor putea fi urmărite și la PRO Arena.

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