Deputat neafiliat, Becali a avut un discurs de la tribuna Camerei Deputaților pentru că și-a uitat cartela de vot. Și-a manifestat intenția de a vota împotriva moțiunii simple, dar a profitat de ocazie pentru a transmite un mesaj la adresa opoziției.

Gigi Becali, discurs în Camera Deputaților

”Bună ziua, vă salut domnule președinte și domnilor colegi. Este prima dată când iau cuvântul pentru că am uitat cartela de vot și vreau să votez împotriva moțiunii. Pentru că așa a fost să fie, vreau să vă dau un sfat din înțelepciunea vârstei.

Doamna deputată Buzoianu, ați dărâmat o biserică, așa că nu vă mirați când vă numesc pe USR sataniști. Să fiți sănătoși!”, a spus Becali.

Camera Deputaților a adoptat moțiunea simplă depusă de PNL și USR împotriva lui Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății. Acesta a anunțat că nu are de gând să demisioneze, în ciuda votului parlamentarilor.

„Dincolo de circul care îi caracterizează, pentru că doar atât ştiu să facă, nu am cum să îmi dau demisia în faţa unei moţiuni scrise de un urmărit penal care a lăsat datorie românilor un miliard de euro pentru vaccinuri cumpărate pentru patru generaţii. Nu am cum să îmi dau demisia de o moţiune scrisă de unii care n-au făcut nimic pentru ţara asta niciodată”, a spus Rogobete.