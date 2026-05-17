Fanii Ligue 1 au parte de un maraton fotbalistic de excepție duminică seară. Capul de afiș este ținut de campioana PSG, care a dominat competiția și și-a asigurat deja al cincilea titlu consecutiv. Parizienii, lideri detașați în clasament cu 76 de puncte, vor întâlni formația Paris FC într-un meci care promite spectacol.

Lupta aprigă pentru puncte și cupele europene

În spatele campioanei, Lens ocupă poziția secundă cu 67 de puncte, urmată de Lille cu 61 de puncte. Cele două echipe au meciuri cu implicații majore în partea superioară a ierarhiei: Lens joacă în deplasare cu Lyon, în timp ce Lille primește vizita celor de la Auxerre. Situația celor de la Lyon este una deosebit de interesantă; deși se află pe locul patru cu 60 de puncte, echipa riscă să fie scoasă din competițiile europene pentru sezonul viitor de Rennes.

În zona fierbinte a retrogradării, soarta pare deja pecetluită pentru Metz, aflată pe ultimul loc cu doar 16 puncte strânse în 33 de etape. Aceștia vor evolua împotriva lui Nice. Nici Nantes nu are un parcurs mai bun, având 23 de puncte înaintea confruntării cu Toulouse.

Restul maratonului fotbalistic din Franța este completat de duelurile Lorient - Le Havre, Brest - Angers, Marseille - Rennes și Strasbourg - Monaco, toate fluierate de la ora 22:00.