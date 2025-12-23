Monica Roșu e invitata lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro într-o emisiune specială de Crăciun. Dublă campioană olimpică la Atena 2004 (la sărituri / cu echipa), Monica Roșu iubește gimnastica la infinit.



Povestește cu patos momente de la Deva, din cantonamente, de la concursuri și explică pe larg ce stă în spatele marii performanțe într-un sport cu tradiție uriașă în România. La Poveștile Sport.ro, marea campioană născută în Bacău spune care e filmul său preferat, vorbește despre antrenorii săi, colegele de la lot și cum i s-a schimbat viața după retragerea din activitate.

