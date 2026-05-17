Alexandru Cicâldău (28 de ani) și-a exprimat bucuria după ce Universitatea Craiova a cucerit titlul după o pauză de 35 de ani. Victoria cu 5-0, pe teren propriu, contra lui „U” Cluj a consemnat eventul oltenilor, performanță pe care au realizat-o ultima oară, de asemenea, în 1991.

Mijlocașul ofensiv al oltenilor a catalogat triumful „leilor” drept un vis devenit realitate pentru întregul oraș. Cicâldău a susținut, de asemenea, că Universitatea Craiova a fost echipa care a practicat cel mai bun fotbal din Superligă.

„Un vis realizat pentru tot orașul. Uitați ce fani minunați, meritau de mult acest lucru. Acest club merita de mult acest lucru și ne bucurăm că am reușit să câștigăm campionatul într-un an foarte greu. Acești suporteri așteptau asta foarte mult, de la noi din echipă doar Silviu Lung jr. era născut când s-a luat ultima oară campionatul.

Suntem extrem de fericiți și așteptăm să ne bucurăm. Suporterii au fost senzaționali. Am intrat cu gândul că avem un meci pe care trebuie să-l câștigăm și să scriem istorie. Zic că anul ăsta merităm. Am jucat cel mai bine”, a declarat Alexandru Cicâldău, la finalul meciului Universitatea Craiova - „U” Cluj 3-0.

50 de meciuri, 8 goluri și 7 pase decisive a adunat Alexandru Cicâldău la Universitatea Craiova în toate competițiile din sezonul curent.

de meciuri, goluri și pase decisive a adunat Alexandru Cicâldău la Universitatea Craiova în toate competițiile din sezonul curent. 32 de jocuri, 3 goluri și 5 pase de gol a strâns Cicâldău în Superliga 2025-2026.

