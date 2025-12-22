Mihai Donisan, invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro.



Recordul personal al lui Mihai Donisan la săritura în înălțime a fost 2,32, cu opt centimetri mai puțin decât recordul României în această probă, stabilit de Sorin Matei.

Mihai Donisan este un nume important în istoria atletismului românesc. Participant la Campionate Mondiale și Campionate Europene la săritura în înălțime, Donisan a bifat cea mai importantă performanță la Jocurile Francofoniei, în Liban (Beirut), când a cucerit medalia de aur, în 2009.

Mihai Donisan a primit o pereche de adidași de la fosta sportivă Alina Astafei

La începutul carierei, Donisan a primit o pereche de adidași special făcută pentru săritura în înălțime, de la Alina Astafei, care nu mai locuiește în România, ci în Germania. Multipla campioană la săritura în înălțime Alina Astafei, pe numele real Galina Astafei, are 56 de ani acum.

Vicecampioană olimpică în 1992, campioană europeană indoor în 1989 (pentru România), campioană mondială în 1995 și europeană indoor în 1996 (pentru Germania), Astafei a plecat în semn de protest din România după ce nu a fost găsit niciun vinovat pentru moartea fratelui ei, împușcat în timpul Revoluției din 1989.

Mihai Donisan a bătut toate recordurile carierei cu perechea primită de la Nike

Întrucât antrenorul lui Mihai Donisan și antrenorul Alinei Astafei se cunoșteau, fostul sportiv a primit o pereche de adidași din partea acesteia. În timp, devenind un săritor cunoscut, a primit o încălțăminte specială din partea celor de la Nike, cu ajutorul căreia a bătut toate recordurile carierei.

”Aveam doar câteva modele de pantofi cu care puteam să sar, am piciorul îngust și lung. E vorba de pantofii de la o firmă (n.r. – se referă la Nike), era un model care era perfect pentru mine, parcă era turnat.

Într-un moment, firma de echipament sportiv a fost chiar sponsorul meu tehnic și mi-a trimis o pereche albastră, a fost cea mai bună pentru mine. Am bătut toate recordurile cu acea pereche, a fost făcută special pentru sportivii de performanță.

Am primit o singură pereche, n-am putut să cumpăr din vreun loc, dar cred că au fost creați speciali pentru sportivi. Dar, m-au ținut mult timp, și acum sunt buni. Toate se rupeau, doar perechea asta a ținut.

Prima mea pereche de adidași a fost primită de la fosta mare săritoare, Alina Astafei, care acum trăiește în Germania. Antrenorul meu avea o relație bună de prietenie cu antrenorul dânsei și mi-a trimis o pereche de adidași”, a rememorat Mihai Donisan la Poveștile Sport.ro.

VIDEO Mihai Donisan, la Poveștile Sport.ro

