Pe lângă titlul suprem mondial, sportivii tricolori au urcat și pe podiumul individual, unde au obținut aurul și argintul, confirmând valoarea și potențialul școlii românești de pescuit sportiv.

Un vis împlinit după opt ani

Ultimul titlu mondial la nivel de echipă fusese obținut în urmă cu opt ani, iar această victorie reprezintă încununarea muncii și pasiunii unei generații dedicate. România a dominat competiția încă din primele manșe, reușind să se impună în fața unor națiuni cu tradiție puternică în pescuitul sportiv.

„Am demonstrat că România poate fi lider mondial. Este o victorie a echipei, a unității și a încrederii reciproce”, a declarat căpitanul tricolorilor, Vlad Dumitrescu.

Eroii tricolori

Succesul mondial a fost obținut de o echipă unită și bine pregătită:

Ciprian Hrișcă – Team Manager

Vlad Dumitrescu – Căpitanul echipei

Cristi Rizea / Bogdan Dirinea – Team România 1

Vasile Garda / Pavel Calance – Team România 2

Acești sportivi au fost nucleul unei delegații care a demonstrat profesionalism și determinare, reușind să aducă din nou România pe cea mai înaltă treaptă a podiumului mondial.

Podiumul individual, dominat de români

Pe lângă aurul cucerit la echipe, România a scris istorie și la individual. Unul dintre reprezentanții noștri a devenit campion mondial, în timp ce un alt component al lotului a reușit să cucerească argintul, completând astfel o dublă de excepție pentru tricolori.

Această performanță arată că nu doar unitatea echipei este la nivel înalt, ci și valoarea individuală a sportivilor români.

Bucuria victoriei și viitorul pescuitului sportiv românesc

La finalul competiției, emoțiile au fost uriașe. Tricolorul a fost ridicat pe cel mai înalt catarg, iar imnul României a răsunat, aducând lacrimi de bucurie în ochii sportivilor și staff-ului tehnic.

„Am muncit ani întregi pentru acest moment. Este un vis devenit realitate, o victorie a întregii Românii”, a declarat team managerul Ciprian Hrișcă.

Această medalie de aur, alături de rezultatele la individual, confirmă ascensiunea pescuitului sportiv din țara noastră și oferă un imbold generațiilor viitoare să continue această tradiție de succes.

🏆 România a redevenit campioană mondială la pescuit din barcă după 8 ani, cucerind aurul la echipe și completând performanța cu aur și argint la individual.

