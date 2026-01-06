Născută la Rădăuți, Ana a descoperit Counter-Strike din curiozitate, în adolescență, însă pasiunea s-a transformat rapid într-o carieră de elită.



La doar 26 de ani, românca este considerată una dintre cele mai bune jucătoare de Counter-Strike 2 din lume, fapt confirmat de distincțiile primite la HLTV Awards în 2022, 2023 și 2024.



Cunoscută în esports sub nickname-ul „ANa”, ea evoluează în prezent la Imperial Female și are în palmares opt titluri ESL Impact. Calmă, precisă și extrem de eficientă, Dumbravă este recunoscută drept unul dintre cei mai buni sniperi din circuitul feminin.



Ana Dumbravă, noua imagine globală Nike! Doar Simona Halep a mai reușit asta



În cadrul emisiunii moderate de Andru Nenciu, alături de jurnalistul Sport.ro Ionuț Stoica, Ana a vorbit și despre sacrificiile din spatele succesului.



„Nu am devenit campioană într-o zi, într-o lună, într-un an. Pasul s-a făcut treptat. A fost un proces destul de lung, mii de ore, zeci de mii de ore în fața calculatorului la antrenamente, la bootcamp-uri, campionate și așa mai departe și pot spune că nu regret nimic. Cred că totul a fost un sacrificiu enorm pentru mine și care mi-a adus foarte multe rezultate”, a spus Ana Dumbravă la „Poveștile Sport.ro”.

În 2025, românca a reușit o performanță atinsă până acum doar de Simona Halep: a devenit imagine globală Nike pentru esports. Ana face parte din campania care promovează colecția „The Nike x Martine Rose Sport”, dedicată gamerilor. VEZI FOTO MAI JOS

