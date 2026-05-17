Andrei Rațiu ar putea fi suspendat: Anunțul spaniolilor

Rayo Vallecano o întâlnește pe Villarreal duminică, de la ora 20:00. Partida contează pentru runda a 37-a a campionatului spaniol. Formația românului traversează o perioadă bună, însă confruntarea are și o miză personală importantă pentru fundașul dreapta.

Fața la joc! e în direct la Pro TV și pe VOYO de la 13:30 | Florin Lovin, Ionuț Rada și Carlos, invitații lui Ștucan și Oprișan

S-a decis titlul în Polonia! Pe ce loc a încheiat echipa lui Racovițan

Craiova are nevoie de un singur rezultat diseară

Alerta spaniolilor înaintea meciului

Dacă va fi avertizat în duelul de pe teren propriu, Andrei Rațiu va fi suspendat automat pentru etapa a 38-a. Situația a fost semnalată în presa iberică chiar înaintea fluierului de start.

„78 de jucători sunt pasibili de sancțiune în etapa a 37-a și ar putea rata ultima etapă a campionatului dacă primesc un cartonaș galben”, a transmis jurnalistul Jesus Gallo, iar printre aceștia se numără și Andrei Rațiu.

Internaționalul român a strâns 33 de prezențe pentru Rayo Vallecano în actuala stagiune din prima ligă a Spaniei. Acesta s-a mai confruntat cu o suspendare similară, din cauza cumulului de avertismente, în luna decembrie, omițând astfel meciul din etapa a 17-a cu Elche. Rămâne de văzut dacă fundașul va reuși să aibă o evoluție curată împotriva celor de la Villarreal.