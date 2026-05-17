Rayo Vallecano o întâlnește pe Villarreal duminică, de la ora 20:00. Partida contează pentru runda a 37-a a campionatului spaniol. Formația românului traversează o perioadă bună, însă confruntarea are și o miză personală importantă pentru fundașul dreapta.
Andrei Rațiu ar putea fi suspendat: Anunțul spaniolilor
Andrei Rațiu este la un cartonaș galben distanță de o suspendare. Fundașul ar putea rata ultima etapă din LaLiga.
Alerta spaniolilor înaintea meciului
Dacă va fi avertizat în duelul de pe teren propriu, Andrei Rațiu va fi suspendat automat pentru etapa a 38-a. Situația a fost semnalată în presa iberică chiar înaintea fluierului de start.
„78 de jucători sunt pasibili de sancțiune în etapa a 37-a și ar putea rata ultima etapă a campionatului dacă primesc un cartonaș galben”, a transmis jurnalistul Jesus Gallo, iar printre aceștia se numără și Andrei Rațiu.
Internaționalul român a strâns 33 de prezențe pentru Rayo Vallecano în actuala stagiune din prima ligă a Spaniei. Acesta s-a mai confruntat cu o suspendare similară, din cauza cumulului de avertismente, în luna decembrie, omițând astfel meciul din etapa a 17-a cu Elche. Rămâne de văzut dacă fundașul va reuși să aibă o evoluție curată împotriva celor de la Villarreal.
