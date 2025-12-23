Florin Matache a analizat lupta la titlu din Superligă: ”Ei sunt un pic peste celelalte echipe”

Andrea Mikloș, atletă specializată în proba de 400 de metri liber, a acordat un interviu în exclusivitate pentru Sport.ro. Printre subiectele abordate s-a numărat și sursa ei de motivație atunci când dă tot ce are mai bun și nu obține ce își dorește.

Andrea Mikloș, dialog în exclusivitate cu Sport.ro

Andrea a ajuns, în 2025, până în semifinalele Campionatului Mondial de Atletism de la Tokyo. Nu a obținut calificarea în finală, deși a înregistrat cel mai bun timp personal din sezon (50,90).

Ea a explicat că nu pierde mult timp lamentându-se. Sportiva legitimată la CSM București își revine rapid și se motivează gândindu-se că a făcut tot ce putea pentru obiectivul ei.

Redăm, în rândurile de mai jos, partea din dialog referitoare la mentalitatea atletei Andrea Mikloș.

Povestește-ne mai mult de ce s-a întâmplat la Tokyo. Ai scos cel mai bun timp al sezonului, dar nu te-ai calificat în finală. E ceva ce ai fi putut face mai bine sau a fost nivelul adversarelor mult prea ridicat?

În primul rând, nivelul atletismului a crescut foarte mult în ultimii ani. În sensul că în finala probei de 400 de metri timpul câștigător a fost al doilea din istorie, ca să înțelegeți, ceea ce este un lucru extraordinar. În al doilea rând, consider că s-ar fi putut face mai mult în ceea ce privește pregătirea mea, dar nu am avut susținere financiară. Și acest lucru normal că duce la performanțe mult mai slabe.

50,90 este timpul înregistrat de Andrea Mikloş la Campionatul Mondial din Tokyo, cel mai bun din 2025.

este timpul înregistrat de Andrea Mikloş la Campionatul Mondial din Tokyo, cel mai bun din 2025. 50,54 reprezintă cel mai bun timp din cariera ei, obținut la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

Motivele pentru care o medalie e mai importantă decât un timp mai bun

La Campionatele Balcanice de Atletism ai obținut argintul. Ce ai alege între o medalie și un timp mai bun?

Aș alege o medalie. O medalie, pe lângă un rezultat foarte bun, poate să aducă și multe alte beneficii, cum ar fi sponsorii și automat mai mulți bănuți. Pe când un rezultat foarte bun, dacă este obținut o dată, nu cred că are așa o mare valoare atât timp cât nu ești pontat la rezultatul respectiv sau dacă nu ești într-un continuu progres.

19 țări au participat la Campionatele Balcanice de Atletism din 2025: Grecia, Turcia, Ucraina, România, Serbia, Slovenia, Croația, Austria, Bulgaria, Israel, Republica Moldova, Azerbaijan, Cipru, Muntenegru, Kosovo, Armenia, Bosnia și Herțegovina, Georgia și Macedonia de Nord.

Andrea: „Mă motivez gândindu-mă că am dat tot ce am avut mai bun”

Cum reușești să te motivezi în momentele în care dai tot ce ai mai bun și nu obții ce îți dorești?

În primul rând, mă motivez gândindu-mă înapoi că am dat tot ce am avut mai bun și că mai mult de atât nu aș fi putut face, din punctul meu de vedere. Eu mă implic 100% tot timpul și asta s-a văzut în ultimii ani în rezultate și în ceea ce am obținut.

47,60 este recordul în proba de 400 de metri, la feminin outdoor, stabilit de Marita Koch din Germania de Est pe 6 octombrie 1985 (Australia).

este recordul în proba de 400 de metri, la feminin outdoor, stabilit de Marita Koch din Germania de Est pe 6 octombrie 1985 (Australia). 49,88 reprezintă recordul național realizat de Ionela Tîrlea pe 12 iulie 1999 (Spania).

Andrea Mikloș, una dintre cele mai valoroase atlete din sportul românesc

Andrea Miklos mai are în palmares medaliile de aur la Festivalul Olimpic al Tineretului European (2015) și la Campionatul European de Tineret (2016).

Ea a mai obținut și bronzul la Campionatul Mondial în sală (2016, 4 X 400 de metri, la ștafetă), Campionatul European de Tineret (până în 23 de ani, 2019) și la Jocurile Europene (2023).

