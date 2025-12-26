VIDEO EXCLUSIV „Nu poți să te bați cu țările cele mai puternice în condițiile în care ai două săli în toată țara”. Unfost campion al României, reacție fermă

Mihai Donisan
Mihai Donisan a explicat care sunt standardele spre care țara noastră ar trebui să tindă pentru a face față competiției cu marile puteri ale atletismului mondial.

Fost campion național la săritura în înălțime, Mihai Donisan - actualmente antrenor la CS Dinamo București - își dorește să vadă o Românie mai puternică, în competițiile de atletism.

În emisiunea Poveștile Sport.ro, Mihai Donisan a vorbit despre problemele serioase de infrastructură pe care le întâmpină antrenorii, atleții, dar și copiii dornici să practice diverse probe ale atletismului.

Mihai Donisan, despre infrastructura precară de care dispune atletismul românesc

Cu loturi din ce în ce mai puțin numeroase, cluburile de atletism din România sunt nevoite să facă sacrificii nebănuite, dar și să își asume riscuri inutile de accidentare gravă.

„Pentru ca atletismul să fie mult mai puternic și mai performant, ai nevoie de infrastructură. Nu poți, ca țară, să dorești să ajungi să te bați cu țările cele mai puternice, în condițiile în care ai două săli în toată țara: una la București, care nu este oficială de concurs, și una la Bacău, în aceeași situație.

Norocul nostru este că doamna Olguța Vasilescu construiește o nouă sală de atletism la Craiova la nivel de competiție, cu standarde internaționale omologate.

„Ar trebui să avem cel puțin câte două piste de atletism în fiecare sector.”

„Asta influențează și inițierea. Gândiți-vă că avem doar două piste de atletism în București. Una este în paragină, iar cealaltă, de pe Lia Manoliu, nu este de competiție. Ar trebui să avem cel puțin câte două în fiecare sector, ca să poată să vină fiecare copil care își dorește să facă un sport.

Nu să umble părinții în traficul pe care îl avem în București, ore în șir, să se chinuie să găsească un loc de parcare,” a declarat Mihai Donisan, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

  • 2,32 m e recordul personal al lui Donisan la săritura în înălțime
  • 2,40 m e recordul României la săritura în înălțime, deținut de Sorin Matei

În emisiunea lui Andru Nenciu, fostul campion al României la înălțime rememorează perioada în care și concura, dar și lucra ca ofițer la pompieri. Acum, Donisan e subcomisar de poliție și antrenor la CS Dinamo. 

„Cea mai mare realizare pe plan sportiv a fost că am făcut mulți ani sport de performanță, iar pe plan personal, copilul pe care îl am", a mai punctat Mihai Donisan. 

  • Urmărește integral episodul emisiunii Poveștile Sport.ro cu Mihai Donisan!

