Fost campion național la săritura în înălțime, Mihai Donisan - actualmente antrenor la CS Dinamo București - își dorește să vadă o Românie mai puternică, în competițiile de atletism.

În emisiunea Poveștile Sport.ro, Mihai Donisan a vorbit despre problemele serioase de infrastructură pe care le întâmpină antrenorii, atleții, dar și copiii dornici să practice diverse probe ale atletismului.

Mihai Donisan, despre infrastructura precară de care dispune atletismul românesc

Cu loturi din ce în ce mai puțin numeroase, cluburile de atletism din România sunt nevoite să facă sacrificii nebănuite, dar și să își asume riscuri inutile de accidentare gravă.

„Pentru ca atletismul să fie mult mai puternic și mai performant, ai nevoie de infrastructură. Nu poți, ca țară, să dorești să ajungi să te bați cu țările cele mai puternice, în condițiile în care ai două săli în toată țara: una la București, care nu este oficială de concurs, și una la Bacău, în aceeași situație.

Norocul nostru este că doamna Olguța Vasilescu construiește o nouă sală de atletism la Craiova la nivel de competiție, cu standarde internaționale omologate.