VIDEO EXCLUSIV A lăsat fotbalul deoparte ca să devină „regină” în alt sport: „Fiecare secundă contează”

Născută în Rădăuți și crescută cu dorința de a face performanță, Ana Dumbravă este astăzi un nume de referință în sportul mondial. 

La doar 26 de ani, Ana Dumbravă este considerată una dintre cele mai bune jucătoare de Counter-Strike 2 din lume, statut confirmat de premiile primite la HLTV Awards în 2022, 2023 și 2024.

Cunoscută în esports sub nickname-ul „ANa”, românca are în palmares opt titluri ESL Impact și evoluează în prezent la Imperial Female, o echipă internațională formată din jucătoare din Rusia, Slovacia și Suedia. 

Calmă, precisă și extrem de eficientă, Ana este recunoscută drept unul dintre cei mai buni sniperi din circuitul feminin.

Ana s-a lăsat de fotbal ca să devină „regină” în Counter Strike

Drumul ei spre succes nu a început însă în fața calculatorului. În adolescență, Ana a practicat fotbalul, sport pe care l-a abandonat treptat după ce curiozitatea a împins-o spre Counter-Strike. 

Ce a pornit ca o joacă s-a transformat rapid într-o carieră internațională, construită cu multă muncă și o mentalitate solidă, într-un domeniu dominat de bărbați.

Invitată la „Poveștile Sport.ro”, Ana Dumbravă a vorbit, printre altele, despre presiunea competiției, importanța deciziilor și pregătirea mentală din esports.

„Pot spune că timpul de reacție se învârte în fracțiuni de secundă. Fiecare decizie pe care o luăm este foarte critică. Dacă o iau greșit, pierdem anumite runde și putem pierde meciul. În momentul respectiv trebuie să fim foarte atenți, să urmărim planul pe care îl pregătim înainte de meci. Totul este riscant când este live, în momentul respectiv.

Este o rutină basică, unde ne antrenăm foarte mult pe respirație. Înainte de fiecare meci pur și simplu respirăm adânc – sunt niște exerciții pe care le facem înainte de meci. Avem un plan strict unde ne citim adversarii, știm ce vor să facă sau încercăm să îi citim înainte și, pur și simplu, o simplă încălzire de reflexe, de încălzire a mâinilor, nimic special”, a spus Ana Dumbravă la „Poveștile Sport.ro”.

