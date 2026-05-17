Universitatea Craiova este noua campioană a României. Mai mult, oltenii antrenați de portughezul Filipe Coelho a câștigat eventul în sezonul 2025-2026! Exact ca în sezonul istoric 1990-1991, când Craiova lui Sorin Cârțu reușise să se impună atât în Divizia A, cât și în Cupa României.

Printre artizanii actualului succes se numără și tehnicianul portughez Filipe Coelho (45 de ani), Filipe Amaral Rino Coelho pe numele său întreg.

În noiembrie 2025, după plecarea lui Mirel Rădoi, Universitatea Craiova s-a mișcat repede și a anunțat numele noului antrenor principal, Coelho.

”Filipe Coelho este noul antrenor principal al Științei!

Universitatea Craiova a ajuns astăzi la o înțelegere cu portughezul Coelho pentru a prelua conducerea echipei. Îi dorim mult succes în Cetatea Băniei!

Noul tehnician al Științei a lucrat timp de 7 ani alături de Paulo Bento la Naționala Coreei de Sud și a Emiratelor Arabe Unite. Ca antrenor principal a activat la Leixoes, Casa Pia și Vilafranquense”, se arăta în anunțul din 11 noiembrie 2025 al clubului lui Mihai Rotaru.

Până să ajungă la Craiova, principalul Filipe Coelho a pierdut numai și numai la limită

În ultimii zece ani, Coelho a activat mai mult ca secund, doar la începutul decadei bifând trei experiențe ca principal: la Casa Pia, la Leixoes și la Vilafranquense - toate echipe din ligile inferioare, Leixoes fiind singura din divizia secundă.

În total, a bifat doar 20 de meciuri ca principal în campionatul profesionist (liga a doua) sau în Cupa Portugaliei la aceste trei echipe.

Iar statistica este una mai mult decât interesantă în aceste 20 de partide jucate la un nivel cât de cât ridicat (liga a doua portugheză sau Cupa Portugaliei): 4 victorii, 6 egaluri și 10 înfrângeri - dar absolut toate aceste eșecuri au fost la limită: 0-1, 1-2 sau 2-3, plus un 4-5 la loviturile de departajare!

Timp de 7 ani, Filipe Coelho a fost secundul lui Paulo Bento, fost selecționer al Portugaliei. Cei doi au lucrat împreună la naționala Coreei de Sud, cu participare la Cupa Mondială 2022, dar și la naționala Emiratelor Arabe Unite.