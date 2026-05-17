Universitatea Craiova este noua campioană a României. Mai mult, oltenii antrenați de portughezul Filipe Coelho a câștigat eventul în sezonul 2025-2026! Exact ca în sezonul istoric 1990-1991, când Craiova lui Sorin Cârțu reușise să se impună atât în Divizia A, cât și în Cupa României.

Universitatea Craiova a cucerit titlul de campioană a României cu o victorie categorică, 5-0 cu U Cluj, duminică seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'', în etapa a 9-a a play-off-ului Superligii, penultima a sezonului.

Echipa din Bănie s-a impus prin golurile marcate de David Matei (3), Assad Al Hamlawi (9 și 48), Anzor Mekvabishvili (59) şi Luca Băsceanu (72).

U Cluj a rămas în zece pe finalul primei reprize, francezul Oucasse Mendy primind al doilea cartonaş galben (42), pentru o intrare dură la David Matei.

Universitatea Craiova a reuşit astfel eventul, după ce miercuri a câştigat şi Cupa României, la loviturile de departajare, după o finală cu aceeași U Cluj.

Declarațiile lui Mihai Rotaru

”A cui este echipa asta?”, a fost întrebat la final patronul oltenilor, Mihai Rotaru, de către jurnaliștii prezenți în Bănie.

”Nici a lui Mirel Rădoi, nici a lui Filipe Coelho, nici a lui Mihai Rotaru! Este a Universității Craiova, a orașului, a regiunii.

În seara asta am arătat că suntem campioni.

Toate deciziile (n.r. - pe care le-a luat) au fost bune, din moment ce am ajuns aici, deci mă felicit! Campionii României suntem noi!”, a spus Rotaru.