GALERIE FOTO Cum arată Carlos Fernandes la 46 de ani: portarul excentric de la FCSB

Carlos Fernandes a intrat în direct în emisiunea Fața la Joc.

Costin Ștucan i-a avut invitați în emisiunea Fața la Joc pe Florin Lovin, Ionuț Rada și Cătălin Oprișan.

Pe lângă cei trei, în direct a intrat și Carlos Fernandes, fostul portar de la FCSB, cunoscut pentru faptul că l-a enervat în mai multe rânduri pe Gigi Becali în perioada petrecută la FCSB.

Cum arată acum Carlos Fernandes

Portarul din Angola a fost întrebat de Costin Ștucan dacă mai știe câteva cuvinte în română și nu a ezitat.

Carlos Fernandes a dezvăluit numele colegilor care l-au ajutata să se adapteze la FCSB, după mutarea de la Boavista.

Costin Ștucan: Poți să ne zici câteva cuvinte în română? Mai știi cuvinte în română?

Carlos Fernandes: Da, normal! Nu o să uit niciodată! Îmi e dor de București (n.r. a spus Carlos în română)! Pentru că mă gândesc la niște băieți din vestiar și îmi e dor de toți.

Florin Lovin: Îți e dor de mine?!

Carlos Fernandes: Normal! Țin minte că ai fost printre puținii care au venit să vorbească cu mine. Ai fost tu Ogăraru și Neșu.

Costin Ștucan: După ce ai semnat cu Steaua (n.r. FCSB) ei au venit să vorbească cu tine. Ce băieți buni erați.

Carlos Fernandes: Da, ei au fost cei trei colegi care au venit să vorbească cu mine, iar Neșu și Ogăraru m-au ajutat mult să mă adaptez în București. Din cauza limbii, am vorbit mult cu Lovin și Boștină, dar cu Boștină am vorbit mai târziu.

Transferat în ianuarie 2006, Carlos a strâns 37 de prezențe în poarta FCSB, interval în care a primit 29 de goluri și a bifat 19 meciuri fără gol încasat. Aventura sa în România s-a încheiat abrupt la începutul anului 2007.

