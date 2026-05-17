Mirel Rădoi a semnat cu FCSB înainte să înceapă play-out-ul Superligii României, unde a avut drept obiectiv accederea în cupele europene. A bifat cinci meciuri la cârma roș-albaștrilor și, ulterior, a demisionat.

El a dat curs unei oferte venite din Turcia, mai exact de la Gaziantep, cu care a încheiat campionatul fără victorie! Turcii au terminat pe locul 12 în clasament cu 37 de puncte.

0-3 cu Eyupspor, 0-2 cu Beșiktaș, 1-2 cu Goztepe iș 1-2 cu Bașakșehir sunt rezultatele consemnate de Mirel Rădoi pe banca echipei de pe ”Gaziantep Stadyumu”

Mirel Rădoi s-a întors în România!

La o zi după ultimul meci la Gaziantep, Mirel Rădoi s-a întors în România cu un zbor pe ruta Istanbul - București (6:55 - 8:10 dimineața). Alături de el a fost secundul său, Ionuț Stancu.

Acum, e de așteptat ca Rădoi să își facă apariția în tribună la meciul Universității Craiova - fosta sa echipă pe care a antrenat-o la începutul sezonului - cu ”U” Cluj, care are loc diseară, de la ora 21:00.

Craiova - ”U” Cluj e ”finala” campionatului, în ideea în care dacă actuala grupare a lui Filipe Coelho se impune în Bănie, pe ”Ion Oblemenco”, va câștiga titlul.

În cazul în care cele două vor remiza sau ”șepcile roșii” vor păși învingătoare, atunci titlul se va decide în ultima rundă a play-off-ului, când Craiova întâlnește Rapidul în Giulești, iar ”U” are meci cu Dinamo acasă.

Ultimele dueluri între Craiova și ”U” Cluj

Echipa lui Filipe Coelho se află pe primul loc în clasament cu 46 de puncte, în timp ce formația dirijată de Cristiano Bergodi ocupă poziția secundă la o lungime în spatele liderului.

Craiova și ”U” s-au duelat de două ori de când a început play-off-ul, prima dată în tur, când ardelenii s-au impus cu un categoric 4-0, iar a doua oară în finala Cupei României, când trupa din Bănie a câștigat competiția la loviturile de departajare (0-0, 6-5 d.l.d.).