Spectacolul din Premier League, cel mai puternic campionat de fotbal din lume, a continuat în exclusivitate pe VOYO.

5 meciuri din Premier League, transmise simultan în exclusivitate pe VOYO

Sâmbătă, pe 27 decembrie, de la ora 17:00, s-au disputat 5 partide simultan. Abonații VOYO s-au bucurat de confruntările: Arsenal - Brighton 2-1, Brentford - Bournemouth 4-1, Burnley - Everton 0-0, Liverpool - Wolves 2-1 și West Ham - Fulham 0-1.

După ce Manchester City s-a impus, de la 14:30, cu emoții la Nottingham Forest acasă, scor 2-1, a venit rândul „tunarilor” să tremure. Arsenal a învins-o pe Emirates, cu același scor pe Brighton. Elevii lui Mikel Arteta și-au păstrat astfel avansul de două puncte în fruntea campionatului Angliei.

2-1 a fost scorul zilei pentru giganții din Premier League. La fel a câștigat și Liverpool, pe Anfield, contra codașei formației. „Cormoranii” au urcat cel puțin provizoriu pe locul 4, ultimul de Champions League, cu 32 de puncte.

Chelsea poate să îi depășească, dacă o învinge, pe Stamford Bridge, pe Aston Villa. Partida se joacă de la ora 19:30 și va fi redată în direct de VOYO, respectiv în format LIVE VIDEO de Sport.ro.

Rezultatele înregistrate în etapa a 18-a din Premier League