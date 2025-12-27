Spectacolul din Premier League, cel mai puternic campionat de fotbal din lume, a continuat în exclusivitate pe VOYO.
5 meciuri din Premier League, transmise simultan în exclusivitate pe VOYO
Sâmbătă, pe 27 decembrie, de la ora 17:00, s-au disputat 5 partide simultan. Abonații VOYO s-au bucurat de confruntările: Arsenal - Brighton 2-1, Brentford - Bournemouth 4-1, Burnley - Everton 0-0, Liverpool - Wolves 2-1 și West Ham - Fulham 0-1.
După ce Manchester City s-a impus, de la 14:30, cu emoții la Nottingham Forest acasă, scor 2-1, a venit rândul „tunarilor” să tremure. Arsenal a învins-o pe Emirates, cu același scor pe Brighton. Elevii lui Mikel Arteta și-au păstrat astfel avansul de două puncte în fruntea campionatului Angliei.
2-1 a fost scorul zilei pentru giganții din Premier League. La fel a câștigat și Liverpool, pe Anfield, contra codașei formației. „Cormoranii” au urcat cel puțin provizoriu pe locul 4, ultimul de Champions League, cu 32 de puncte.
Chelsea poate să îi depășească, dacă o învinge, pe Stamford Bridge, pe Aston Villa. Partida se joacă de la ora 19:30 și va fi redată în direct de VOYO, respectiv în format LIVE VIDEO de Sport.ro.
Rezultatele înregistrate în etapa a 18-a din Premier League
- Vineri, 26 decembrie: Manchester United vs Newcastle 1-0 (Dorgu 24)
- Sâmbătă, 27 decembrie: Nottingham Forest vs Manchester City 1-2 (Hutchinson 54 / Reijnders 48, Cherki 83)
- Sâmbătă, 27 decembrie: Arsenal vs Brighton 2-1 (Odegaard 14, Rutter 52 a.g. / Gomez 64)
- Sâmbătă, 27 decembrie: Brentford vs Bournemouth 4-1 (Schade 7, 51, 90 + 6, Petrovic 39 a.g. / Semenyo 75)
- Sâmbătă, 27 decembrie: Burnley vs Everton 0-0
- Sâmbătă, 27 decembrie: Liverpool vs Wolves 2-1 (Gravenberch 41, Wirtz 42 / Bueno 51)
- Sâmbătă, 27 decembrie: West Ham vs Fulham 0-1 (Jimenez 85)
- Sâmbătă, 27 decembrie: Chelsea vs Aston Villa (19:30)
- Duminică, 28 decembrie: Sunderland vs Leeds (16:00)