Chipciu, nervos la flash-interviu după umilința de la Craiova: "Să nu mă mai chemați data viitoare"

Cristiano Bergodi a transmis că nu este sigur 100% că va continua la „U” Cluj, chiar dacă mai are contract valabil și după încheierea sezonului curent.

Cristiano Bergodi vrea negocieri cu șefii lui „U” Cluj

Antrenorul italian al „șepcilor roșii” a susținut că își dorește să poarte o discuție referitoare la potențialul conducerii clubului de a întări lotul echipei pentru stagiunea următoare.

„De ce această întrebare? (n.r.- despre viitorul său) Nu știu ce-i cu întrebarea asta. Eu încerc să scot maximum la meciul cu Dinamo, apoi vom vedea. E normal ca un antrenor să aibă o discuție cu clubul, după vom vedea. Eu am un contract, dar trebuie văzut ce gândește și clubul.

Dacă e un început nou, ne punem la masă și vedem ce se întâmplă. Trebuie făcută o analiză, nu? Nu că nu a mers, dar normal că mereu se poate îmbunătăți un lot. Avem o bază bună, dar trebuie văzut și programul clubului, cât se poate investi, pentru că trebuie neapărat. O să vedem ce putem face, acum nu e momentul”, a declarat Cristiano Bergodi, după Universitatea Craiova - „U” Cluj 5-0.

Bergodi: „Din păcate a fost un meci slab”

De asemenea, tehnicianul italian a amintit că „U” Cluj a avut un sezon solid, în care a terminat pe locul 2 și s-a calificat în preliminariile Europa League, chiar dacă s-a prezentat slab strict în „finala” campionatului. „U” Cluj a pierdut și finala Cupei României, la loviturile de departajare, contra oltenilor.

„Nu e de spus nimic, pentru că începând de la inferioritatea numerică și până la tot ce s-a întâmplat pe parcursul acestui meci, din păcate a fost un meci slab. Am intrat un pic temători, zic eu. Le-am zis să se bucure de fotbal la ședință, să nu aibă presiunea asta.

Noi am făcut un campionat extraordinar, având în vedere de unde am pornit, dar s-a văzut că am intrat cu teamă. Două goluri în opt minute... Deja meciul era terminat, cu tot cu roșul lui Mendy. Asta este. Vreau să le mulțumesc oricum jucătorilor pe care i-am antrenat în această perioadă de șapte luni. Nu trebuie să facem o tragedie, la acest meci au fost mai buni ei.

Au fost greșeli de poziționare la primele două goluri. Păcat! Mergem mai departe și vedem ce se întâmplă. După, băieții s-au calmat. Așa se întâmplă pe parcursul meciului, ies frustrările. S-au împăcat în vestiar, s-au înțeles mai bine, dacă pe teren nu, dar nu suntem la biserică.

Toți au dat maximum și cred că rezultatul ăsta rămâne în istorie, deoarece am terminat pe locul 2 și mergem în Europa League. În octombrie, un loc așa de bun nu era un obiectiv. Păcat că s-a încheiat așa, dar am terminat pe locul 2 și cu o finală de cupă, cred că e un sezon foarte, foarte pozitiv", a adăugat Cristiano Bergodi.

Caseta meciului