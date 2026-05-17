Gigi Becali a indicat cine este principalul vinovat pentru eșecul celor de la FCSB

FCSB a ajuns în premieră în play-out-ul SuperLigii , unde prestațiile au continuat să fie neconvingătoare, în ciuda statutului clar de favorită. Cu toate acestea, echipa și-a asigurat prezența în semifinalele barajului intern pentru Conference League , fază în care va primi vizita celor de la FC Botoșani .

Cine își asumă parcursul slab al echipei

În acest context, finanțatorul Gigi Becali (67 de ani) a ținut să sublinieze că el este cel care răspunde pentru situația în care a ajuns clubul în acest sezon. Totuși, omul de afaceri a ținut să puncteze că Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, are și el partea sa de vină în traseul modest al echipei.

„Eu sunt vinovatul numărul unu și MM e vinovatul numărul doi. Dar nu-l învinovățesc pe el. O spun cu dragoste. Eu nu dau vina pe altul. Atât timp cât spun că eu sunt stăpân, eu sunt vinovat”, a spus Gigi Becali, potrivit Fanatik.

Următorul meci oficial al roș-albaștrilor este programat pe teren propriu împotriva celor de la Hermannstadt, luni, 18 mai, de la ora 20:30.