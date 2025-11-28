Portugalia a devenit noua campioană mondială U17, după ce s-a impus în finala cu Austria, scor 1-0, prin reușita lui Anisio Cabral (min. 32 / Benfica Lisabona).

Portugalia este și campioana europeană U17



Până să se încoroneze campioana lumii la această categorie de vârstă, lusitanii au trecut de Brazilia (0-0 / 6-5 d.l.d. / semifinale), Elveția (2-0 / sferturi de finală), Mexic (5-0 / optimi de finală), Belgia (2-1 / "16"-imi de finală) și au terminat pe locul al doilea în Grupa B (6 puncte / după Japonia 7p, dar înaintea Marocului 3p și Noii Caledonii 1p).



Cel mai bun rezultat anterior al Portualiei la această competiție a fost un loc trei la ediția din 1989, când echipa era condusă de pe bancă de Carlos Quieiros, iar în lot se găseau Luis Figo, Abel Xavier, Rui Capucho sau Bino, ultimul fiind chiar selecționerul de la această ediție. De asemenea, Portugalia U17 este de trei ori campioană europeană (2003, 2016, 2025), în finala din acest an învingând clar Franța (3-0).

Italia a învins Brazilia în finala mică

În finala mică, Italia s-a impus după lovituri departajare în fața Braziliei (0-0, 4-2 d.l.d.). Trofeele individuale au fost câștigate de Mateus Mide (Portugalia, Golden Ball / Johannes Moser - Silver Ball, Austria / Mauro Furtado - Bronze Ball, Portugalia), Johannes Moser (Golden Ball, 8 goluri, Austria / Anisio Cabral - Silver Ball, 7 goluri, Portugalia / Dell - Bronze Ball, 5 goluri, Brazilia), Romario Cunha (Golden Glove, Portugalia) și Cehia (FIFA Fair Play Trophy).

Foto - Getty Images

