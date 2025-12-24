Calvarul lui Horațiu Moldovan se apropie de final! Clubul negociază un acord de transfer cu Atletico Madrid

Andrea Mikloș (26 de ani), semifinalistă a României în proba de 400 de metri, în aer liber, la Campionatul Mondial de Atletism din Tokyo (2025), a discutat în exclusivitate cu Sport.ro despre una dintre cele mai mari provocări din viața ei.

Andrea Mikloș, despre provocarea de a armoniza viața de cuplu cu cea de sportivă

Medaliata cu argint de la Campionatele Balcanice de Atletism din 2025 s-a căsătorit, în septembrie, cu antrenorul ei, Cristin Eșanu. Andrea a acordat pentru Sport.ro un interviu în care s-a deschis ca persoană, pe lângă tot ce ține de cariera ei de sportivă.

Atleta legitimată de CSM București a recunoscut că pentru ea și partenerul ei de viață reprezintă o provocare să separe rolurile de soț/soție și de antrenor/elevă. Andrea Mikloș a subliniat însă împreună au reușit să găsească echilibrul pentru a funcționa optim pe ambele planuri.

Andrea Mikloș: „Uneori poate să fie destul de provocator”

„Uneori poate să fie destul de provocator. Nu este ușor, deoarece trebuie să distingi cele două roluri. Acasă te comporți într-un fel, la stadion este diferit, dar consider că ne-am adaptat destul de bine de când Cristin este antrenorul meu. Sunt deja doi ani de zile, imediat se fac trei.

Și am făcut o echipă foarte frumoasă și de când el este antrenorul meu am avut și rezultate extraordinar de bune. Acest lucru vine de la sine și ne înțelegem pe ambele planuri. Coincide gândirea pe care o avem și de asta facem o echipă atât de bună. Altfel ar fi foarte greu”, a declarat Andrea Mikloș pentru Sport.ro.



50,90 este timpul înregistrat de Andrea Mikloş la Campionatul Mondial din Tokyo, cel mai bun din 2025.

este timpul înregistrat de Andrea Mikloş la Campionatul Mondial din Tokyo, cel mai bun din 2025. 50,54 reprezintă cel mai bun timp din cariera ei, obținut la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

reprezintă cel mai bun timp din cariera ei, obținut la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024. 47,60 este recordul în proba de 400 de metri, la feminin outdoor, stabilit de Marita Koch din Germania de Est pe 6 octombrie 1985 (Australia).

este recordul în proba de 400 de metri, la feminin outdoor, stabilit de Marita Koch din Germania de Est pe 6 octombrie 1985 (Australia). 49,88 reprezintă recordul național realizat de Ionela Tîrlea pe 12 iulie 1999 (Spania).

Andrea Mikloș, una dintre cele mai valoroase atlete din sportul românesc

Andrea Miklos mai are în palmares medaliile de aur la Festivalul Olimpic al Tineretului European (2015) și la Campionatul European de Tineret (2016).

Ea a mai obținut și bronzul la Campionatul Mondial în sală (2016, 4 X 400 de metri, la ștafetă), Campionatul European de Tineret (până în 23 de ani, 2019) și la Jocurile Europene (2023).

