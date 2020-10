Amicalele cu Franta au fost anulate! La Paris s-a decretat starea de urgenta si adversarii nu mai fac deplasarea la Bucuresti 

Nationala de futsal trebuia sa primeasca vizita "cocosilor galici", dar cele doua meciuri amicale nu se vor mai disputa din cauza pandemiei.

Echipa nationala de futsal a Romaniei trebuia sa dispute doua meciuri amicale contra reprezentativei similare a Frantei, ca pregatire pentru campania de calificare la turneul final al Euro 2022, competitie care se va desfasura la Amsterdam si Groningen, in perioada 19 ianuarie - 6 februarie 2022. Ambele jocuri erau programate sa aiba loc in Sala "Concordia" din Chiajna si urmau sa fi transmise in direct la PRO X, pe 6 si 7 noiembrie, de la ora 19.00.

Astazi, Federatia Franceza a anuntat ca, din cauza situatiei pandemice si a starii de urgenta instituite pe teritoriul francez, dupa propunerea presedintelui Emmanuel Macron si aprobarea data de Guvernul Francez, toate meciurile amicale ale reprezentativelor franceze au fost anulate, implicit si cele doua jocuri de futsal din Romania. Pana acum, Franta a inregistrat 1.28 milioane de cazuri de infectare cu Covid-19 si peste 36.000 decese, numai ieri inregistrandu-se 47.637 de teste pozitive si 250 de noi morti.