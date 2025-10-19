România - Franța, finala masculină a Europeanului de tenis de masă. Ce anunță tricolorii + Frații Lebrun, în formă maximă

Băieții, după ce au eliminat în sferturi marea favorită, Suedia, campioana en-titre de acum doi ani, dau azi peste echipa Franței, care s-a calificat în finală după succesul, 3-1, contra puternicei formații a Germaniei.



Elevii lui Andrei Filimon vor avea ca adversari azi de la ora 18.00, ora României, lotul din Hexagon alcătuit din frații Lebrun (Alexis și Felix – doi dintre cei mai buni jucători din lume în acest moment), pe experimentatul Simon Gauzy, dar și pe tinerii Flavien Coton și Thibault Poret.

România - Franța, finala Campionatului European de tenis de masă

“Nu avem nimic de pierdut contra Franței. Va fi un meci de luptă, dar îi știm foarte bine pe toți jucătorii, în special pe frații Lebrun, cu care ne-am mai întâlnit de multe ori. Ne vom bate pentru fiecare punct în parte”, a spus Iulian Chiriță pentru site-ul european de tenis de masă, în timp ce veteranul Ovidiu Ionescu a punctat: "Este un sentiment uimitor! Încă nu îmi vine să cred că suntem în finala Campionatelor Europene. Am jucat minunat în semifinale și vreau să felicit pe toată lumea, toți jucătorii și staff-ul.



Dacă am eliminat Suedia și am ajuns, acum, în finală, este clar că noi credem că putem câștiga medalia de aur. Franța are, poate, în acest moment, cea mai tare echipă de pe continent, dar în sport s-au văzut și surprize, și răsturnări mari de situație”.

Rezultatele echipei masculine la Campionatul European de tenis de masă

Semifinale

România - Slovenia 3-0

Iulian Chirița – Darko Jorgic 3-2 (9-11, 11-8, 8-11, 11-6, 12-10)

Eduard Ionescu – Deni Kozul 3-0 (16-14, 11-6, 11-4)

Ovidiu Ionescu – Bojan Tokic 3-0 (11-7, 12-10, 11-4)

Sferturi de finală

România - Suedia 3-2

Eduard Ionescu – Anton Kallberg 1-3 (3-11, 7-11, 16-14, 7-11)

Iulian Chirița – Kristian Karlsson 3-1 (11-7, 8-11, 11-5, 13-11)

Ovidiu Ionescu – Elias Ranefur 3-1 (14-12, 7-11, 11-9, 11-6)

Iulian Chirița - Anton Kallberg 2-3 (2-11, 9-11, 11-9, 11-7, 8-11)

Eduard Ionescu – Kristian Karlsson 3-2 (11-9, 4-11, 10-12, 11-9, 11-9)

Optimi de finală

România - Serbia 3-0

Iulian Chirița - Dimitrije Levajac 3-0 (11-6, 11-9, 11-8)

Eduard Ionescu - Zsolt Peto 3-1 (11-6, 11-3, 8-11, 11-9)

Ovidiu Ionescu - Nemanja Dilas 3-1 (11-4, 8-11, 11-5, 11-8)





Grupe

România - Olanda 3-0

Iulian Chirița – Gabrielius Camara 3-2 (11-8, 11-4, 15-17, 6-11, 11-9)

Eduard Ionescu – Kas van Oost 3-1 (7-11, 11-5, 11-8, 11-6)

Ovidiu Ionescu – Barry Berben 3-1 (11-13, 11-5, 13-11, 11-9)

România - Slovacia 3-0

Ovidiu Ionescu - Yang Wang 3-0 (11-7, 11-8, 13-11)

Eduard Ionescu - Lubomir Pistej 3-0 (11-7, 11-7, 11-2)

Iulian Chirița - Jakub Zelinka 3-0 (13-11, 11-9, 11-6)

