Miercurea Ciuc si Galati se bat pentru titlu in Liga 1 de futsal! Cine a luat Cupa

Cele doua echipe si-au asigurat prezenta in ultimul act al Ligii I, inaintea ultimei etape a play-off-ului.

Imperial WET Miercurea Ciuc si CS United Galati s-au calificat in finala Ligii I la futsal, editia 2018-2019, ele fiind si cele care au terminat sezonul regulat pe primele doua locuri ale clasamentului.

Echipa din Miercurea Ciuc, aflata la doar al doilea sezon in Liga 1 si condusa de Cosmin Gherman, a castigat Grupa 1 a play-off-ului, dupa ce a invins Dunarea Calarasi (5-2, 4-3) si Informatica Timisoara (5-1, al doilea meci se joaca pe 3 mai, ora 13.00), in timp ce echipa din Galati, condusa de antrenorul-jucator Florin Ignat, a surclasat pe FK Odorheiu Secuiesc (5-2, 6-2) si Autobergamo Deva (2-1, al doilea meci se joaca pe 3 mai, ora 13.00), in Grupa 2.

Editia din acest an a Cupei Romaniei la Futsal a fost castigata de Futsal Club Dunarea Calarasi, care s-a impus in fata celor de la CS United Galati, scor 2-1, pe 17 martie 2019, in finala gazduita de Sala Polivalenta „Ion C. Neagu” din Calarasi. In semifinalele Final Four-ului competitiei, galatenii invinsesera CSM Tg. Mures (2-1), in timp ce calarasenii se impusesea detasat contra lui Autobergamo Deva (5-2).

In Liga 2, mai este de jucat doar o etapa, dar CSM Targu Mures a reusit deja promovarea in primul esalon. Dupa o pauza de 2 ani, Targu Mures revine cu o echipa in Liga 1, dupa ce City’US, cel mai titrat club romanesc de futsal (5x campiona, 7x Cupa Romaniei, 1x Supercupa Romaniei, a ajuns in Elite Round-ul Ligii Campionilor), s-a desfiintat din cauza problemelor financiare. Ocupanta pozitiei secunde, CS KSE Targu Secuiesc, va juca barajul de promovare in Liga 1. In acest moment, a mai ramas de jucat o singura etapa din play-out-ul Ligii 1 (Cluj-Buzau, 5 mai / Vicov-Iasi, 6 mai), dupa 5 etape clasamentul fiind: 1. SCM Gloria Buzau (17p), 2. Futsal Poli Iasi (9p), 3. CFF Clujana Cluj-Napoca (7p) si 4. Bukovina Vicov (3p). Ultima clasata retrogradeaza direct, in timp ce penultima echipa joaca baraj cu Tg. Secuiesc.