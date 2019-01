Valeriu Ionita avea 61 de ani.

Fost arbitru in primele doua ligi (220 de meciuri oficiate intre 1990 si 2002), Ionita a fost in ultimii ani team manager al natioanlei de futsal a Romaniei, pe care a insotit-o inclusiv la Euro 2018, in Slovenia. Ionita era delegat al UEFA la fotbal in sala si era unul dintre numele recunoscute la nivel international.