United Galati infrunta campioana Israelului, pentru calificarea in "16"-imile Futsal Champions League 

Meciul se va disputa pe teren propriu.

Campioana United Galați, reprezentanta Ligii 1 in UEFA Futsal Champions League, va infrunta Ashdod Dolphins, campioana Israelului, in turul preliminar al celei mai importante competitii intercluburi din lume, tragerea la sorti fiind efectuata online de conducerea UEFA. Ceilalti posibili adversari erau Tbilisi State University (Georgia) si Swansea University (Tara Galilor). Echipa pregatita de antrenorul-jucator Florin Ignat va juca meciul pe teren propriu, in Sala Sporturilor "Dunarea" din Galati.

"Suntem onorati sa participam in Champions League si ne dorim sa reprezentam Romania si Galatiul cat mai bine posibil, din punct de vedere organizatoric si sportiv. Este prematur si irelevant sa vorbim despre favoriti pentru jocul care va avea loc pe finalul lunii noiembrie, important este sa tratam aceasta ocazie minunata cu bucurie si maxima responsabilitate”, a declarat Cristian Stefu, presedintele clubului galatean.

In sezonul 2020-2021 al Futsal Champions League, sunt calificate deja in "16"-imile competitiei echipele FC Barcelona (Spania), Inter FC Madrid (Spania), Sporting Lisabona (Portugalia), Benfica Lisabona (Portugalia), AFC Kairat Almaty (Kazahstan), FK Aktobe (Kazahstan), KPRF Moscova (Rusia), Gazprom-Ugra Yugorsk (Rusia) si KMN Dobonec (Slovenia), in timp ce alte 46 de echipe joaca un tur preliminar. Optimile de finala se vor juca in sistem eliminatoriu, pentru ca cele 8 echipe castigatoare sa se lupte pentru trofeu in cadrul unui turneu final, programat pentru aprilie 2021, in Minsk Arena (Belarus). Vedetele lui United sunt internationalii romani Andrei Craciun si Octavian Cires, brazilianul Daniel Araujo, moldovenii Sergiu Tacot si Constantin Burdujel si Robert Crisan, capitanul nationalei U19.