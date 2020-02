Victorie imensa a nationalei de futsal! Am batut Kazahstanul, una dintre cele mai bune echipe din lume

Romania are sanse mari sa se califice direct la CM 2020.

Nationala de Futsal a Romaniei a invins Kazahstanul, in Elite Round, ultima runda de calificari pentru Campionatul Mondial de Futsal 2020. Meciul s-a disputat in sala Mestska hala Vodova din Brna, iar „tricolorii” s-au impus cu scorul de 3-1. Kazahstanul are una dintre cele mai valoroase echipe din lume si a ocupat locul 4 la ultima editie a Campionatului European, unde a pierdut la lovituri de departajare semifinala cu Spania (5-5, 1-3 d.p) si a fost invinsa la limita in finala mica de Rusia (0-1).

In celalalt meci al grupei, Cehia s-a impus in fata Sloveniei cu 3-1. Echipa antrenata de Robert Lupu va mai juca cu Cehia (3 februarie, 19.00) si cu Slovenia (5 februarie, 16.00). Momentan, Romania e pe locul 1 in grupa, la egalitate de puncte cu Cehia, iar Kazahstan si Slovenia au 0 puncte. In Main Round-ul desfasurat la Piatra Neamt, nationala noastra a terminat Grupa 5 pe pozitia secunda, dupa Kazahstan (2-4), dar inaintea Olandei (1-1) si Albaniei (3-1). Daca castiga grupa, echipa Romaniei se va califica direct la CM 2020, iar daca termina pe locul al doilea, va juca play-off-ul cu Croatia (9 si 12 aprilie).

Kazahstan - Romania 1-3



Goluri: Higuita 38’53” / Stoica 1’30”, Savio 32’42”, Tonita 33’13”

Kazahstan: 2. Higuita - 3. Taynan, 12. Tursagulov, 14. Douglas Junior, 17. Orazov

Selectioner: Kaka

Rezerve: 1. Gurov - 4. Imanalin, 5. Nurgojin, 6. Leo, 7. Valiullin, 8. Suleimenov-cpt., 9. Akbalikov, 10. Yesenamanov, 11. Knaub

Romania: 12. Tonita - 10. Stoica-cpt., 11. Savio, 15. Szocs, 20. Panzaru

Selectioner: Robert Lupu

Rezerve: 1. Grigoras - 4. Hadnagy, 6. Covaci, 8. Movileanu, 13. Craciun, 14. Paulo Ferreira