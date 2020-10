Anunt dur in pandemia de Covid! Orasul din Romania lovit GRAV a doua oara de coronavirus: "Va trebui sa triplam numarul paturilor"

Au fost pentru mult timp primii in topul national al infectarilor, iar valul 2 i-a lovit si el cu putere!

Managerul Spitalului din Suceava spune ca, in urmatoarele doua luni, numarul paturilor necesare in spital pentru tratarea persoanelor infectate cu COVID va trebui sa fie TRIPLATA.

Aproape toti jucatorii de la Foresta si fostul antrenor al echipei, Dorin Goian, au fost infectati in ultima luna cu noul tip de coronavirus. La fel s-a intamplat si la rivala din judet, Bucovina Radauti.

"Trecem printr-o perioada dificila pentru noi, ca judet, dificila pentru tara, dificila in general la nivel mondial, dar asta nu trebuie sa ne ingenuncheze. Cu siguranta vom izbandi in lupta asta cu virusul acesta nenorocit si nu am decat sa fiu optimist si in ceea ce urmeaza chiar daca previziunile noastre arata ca suntem intr-un val doi mult mai amplu decat ceea ce am simtit cu totii in primavara", a spus Alexandru Calancea, managerul spitalului din Suceava.

El a aratat ca o situatie dificila este cea a paturilor de terapie intensiva pentru pacientii COVID-19, precizand ca in urma cu o zi a fost necesara temporizarea in UPU a unui pacient din Vatra Dornei care avea nevoie de terapie intensiva, ca s-a apelat si la alte spitale din tara, fiind oferit un accept de la Spitalul Municipal Barlad, dar doar dupa ce ar fi fost stabilizat.

"Este foarte greu de gasit locuri de terapie intensiva in tara. Spitalele se confrunta cu aceeasi problema pe care o avem si noi. Terapiile intensive sunt pline peste tot si de aceea este nevoie de o coordonare mult mai buna pe fiecare judet, pentru a gasi cele mai bune solutii pentru aceasta problema care este din ce in ce mai apasatoare", a spus managerul SJU Suceava.

Potrivit lui Calancea, SJU Suceava nu se confrunta foarte des cu situatii de acest fel, dar considera ca este foarte greu pentru un medic sa spuna ca nu are locuri.

"La nivelul tarii este o problema majora. Trebuie sa fim mult mai bine organizati ca spitale", a spus Calancea.

El a precizat ca in judetul Suceava sunt 300 de paturi pentru patologia COVID-19, dintre care 200 la SJU Suceava si 100 la Spitalul Municipal Radauti.

"Previziunile sunt sumbre si vom avea nevoie de dublarea sau chiar triplarea acestui numar. Vom avea nevoie de 600 de paturi sau chiar 900 de paturi in viitorul apropiat. Vorbim de un varf pe care noi il asteptam in noiembrie-decembrie", a spus Calancea.

In opinia lui Calancea, infiintarea de sectoare COVID-19 in celelalte spitale din judet ajuta SJU si Spitalul Municipal Radauti.

"Va fi un plus de 150 de paturi. Este un prim pas, tot insuficient fata de ceea ce credem ca va fi noiembrie-decembrie", a spus Calancea.

El crede ca, daca va exista coordonare la nivelul activitatii medicale in judet, SJU Suceava nu va mai ajunge integral COVID-19.

"Spitalul Judetean Suceava este spital de urgenta si nu mai avem niciun alt spital care sa preia activitatea pe care noi o facem. (...) Spitalul Judetean ar trebui sa trateze doar cazurile severe, in timp ce cazurile usoare sa fie si in spitalele teritoriale", a spus Calancea, subliniind ca este necesara o foarte buna organizare, iar in aceasta lupta trebuie sa fie antrenati toti cei care pot sa ajute, respectiv medicina de familie, Serviciul judetean de ambulanta si toate celelalte spitale.