România - Franța | Cum arată lotul convocat de Florentin Pera

Alexandru Hațieganu
România - Franța, meciuri test pentru selecționata lui Florentin Pera.

Federaţia Română de Handbal a anunţat lotul convocat de selecţionerul Florentin Pera pentru dubla de pregătire cu Franţa, programată la Oradea Arena, în zilele de 18 şi 20 septembrie 2025.

Cele două partide fac parte din programul de pregătire al echipei naţionale în perspectiva participării la Campionatul Mondial de Handbal Feminin, competiţie ce va avea loc în perioada 28 noiembrie – 15 decembrie 2025, în Germania şi Olanda. Turneul reuneşte cele mai puternice echipe ale lumii şi reprezintă o etapă esenţială în lupta pentru calificarea la Jocurile Olimpice din 2028.

România - Franța | Lotul convocat de selecționerul Florentin Pera

Evenimentul capătă o semnificaţie aparte şi prin faptul că Oradea, alături de Cluj-Napoca, va găzdui meciuri la Campionatul European de Handbal Feminin 2026, o competiţie majoră pe care România o organizează din nou după o pauză de peste două decenii.

Această acţiune se desfăşoară sub egida campaniei „Toţi pentru România”, o iniţiativă prin care Federaţia Română de Handbal îşi propune să aducă echipa naţională mai aproape de suporteri, în toate regiunile ţării. Oradea găzduieşte, astfel, un nou eveniment de anvergură internaţională, cu publicul local în prim-plan.

Meciurile vor avea loc la Oradea Arena, după următorul program:

  • Joi, 18 septembrie, ora 18:00 (ora iniţială a fost modificată din 17:00 în 18:00 pentru a facilita o prezenţă cât mai mare a publicului)
  • Sâmbătă, 20 septembrie, ora 15:00

Lotul echipei naţionale de senioare pentru dubla amicală: Alisia Boiciuc (CSM Corona Braşov), Bianca Bazaliu (CS Gloria Bistriţa), Diana Ciucă (CS Rapid Bucureşti), Bianca Curmenţ (CS Corona Braşov), Yulyia Dumanska (CS Minaur Baia Mare), Gabriela Dumitraşcu (CSM Corona Braşov), Asma Elghaoui (SCM Rm Vâlcea), Alicia Gogîrlă (SCM Craiova), Sorina Grozav (CSM Corona Braşov), Diana Lixăndroiu (HC Dunărea Brăila), Mihaela Mihai (CSM Bucureşti), Rebeca Necula (SCM Rm Vâlcea), Alexia Niţă (HC Zalău), Lorena Ostase (CS Gloria Bistriţa), Andreea Popa (HC Dunărea Brăila), Beatrice Raicea (HC Dunărea Brăila), Ştefania Stoica (CS Gloria Bistrita), Sonia Vasiliu (CSM Slatina)

STAFF TEHNIC: Florentin Pera (antrenor principal), Bogdan Burcea (antrenor secund), Ildiko Barbu Kerekes (antrenor portar), Liviu Dumitrescu (preparator fizic), Aureliana Gurău (fizioterapeut), Florentina Toniţa (psiholog), Ioan-Radu Cheregi (analist video), Valeriu Tomescu (metodist performanţă), Florin Oancea (doctor), Viorel Mazilu (director tehnic FRH), Nicoleta Alexandrescu (antrenor federal)

