Vor o performanta astronomica! "Tricolorii" de la futsal, colegi cu 200 de olimpici la astronomie, inaintea debutului calificarilor CM 2020

Nationala de futsal a Romaniei va debuta, maine, la Piatra Neamt, in preliminariile pentru Cupa Mondiala 2020.

„Tricolorii” fac parte din Grupa 5 a Main Round-ului calificarilor la FIFA Futsal World Cup 2020, eveniment care va fi gazduit de Lituania, anul viitor, in perioada 12 septembrie - 4 octombrie. Meciurile Grupei 5 se vor disputa la Piatra Neamt, iar Romania va lupta pentru unul dintre primele doua locuri ce duc in Elite Round-ul peliminariilor, in ordine, cu Olanda, Albania si Kazakhstan. Primele doua clasate se vor califica in Elite Round (28 ianuarie - 2 februarie 2020), acolo unde cele 16 echipe calificate vor fi impartite in patru grupe. Invingatoarele isi vor asigura prezenta la Cupa Mondiala, in timp ce nationalele clasate pe locurile secunde vor disputa baraj (9-12 aprilie 2020) pentru ultimele doua locuri alocate Europei la turneul final.

Jucatorii lui Robert Lupu s-au fotografiat in holul hotelului Central Plaza din Piatra Neamt, unde sunt cantonati pentru Main Round-ul Cupei Mondiale, cu blazonul echipei nationale, dar si cu afisul Olimpiadei Internationale de Astronomie, pentru ca in același hotel sunt cazati si peste 200 de elevi straluciti din 21 de tari, orasul din Moldova gazduind aceasta intrecere destinata elevilor.

Lotul Romaniei pentru meciurile de la Piatra Neamt:

Portari - Petrisor Tonita (Dunarea Calarasi), Andrei Grigoras (United Galati);

Jucatori de camp - Cristian Matei, Laszlo Szocs, Bogdan Covaci, Savio Valadares, Adrian Panzaru (toti Imperial WET Miercurea Ciuc), Mimi Stoica, Andrei Craciun (ambii United Galati), Felipe Oliveira (Feldi Eboli / Italia), Szabolcs Manya (FK Odorheiu Secuiesc), Ionut Movileanu (Dunarea Calarasi), Ique Ribeiro (Cartagena / Spania), Paulo Ferreira (Futsal Clube Azemeis / Portugalia).

Programul Grupei 5 a Main Round-ului, programate in Sala Sporturilor din Piatra Neamt:

23 octombrie

ora 16.30: Kazakhstan - Albania

ora 19.00: Romania - Olanda

24 octombrie

ora 16.30: Olanda - Kazakhstan

ora 19.00: Romania – Albania

26 octombrie 2019

Albania - Olanda

Kazakhstan - Romania