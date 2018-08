Vis spulberat! Ce se intampla cu Odegaard, pustiul MINUNE cumparat de Real Madrid cand avea 16 ani

A impresionat dupa ce a jucat impotriva FCSB-ului in cupele europene, fiind apoi cumparat de Real Madrid.

La mai bine de 3 ani de cand a fost cumparat de Real Madrid de la Stromsgodset, pustiul Martin Odegaard inca nu isi gaseste locul la campioana Europei. Imprumutat in ultimele 2 sezoane in Olanda, la Hereenveen, Odegaard a revenit in aceasta vara la Real Madrid si a fost folosit de Julen Lopetegui in mai multe partide amicale.

Desi a lasat o impresie buna in Statele Unite, viitorul lui Odegaard nu e la Real, scriu spaniolii. Motivul este simplu - pe pozitia lui Real ii are deja pe Isco, Asensio sau Ceballos! In plus, desi a progresat din punct de vedere fizic, lui Odegaard inca ii lipsesc golurile - a reusit doar 2 goluri pentru Herenveen sezonul trecut, dupa ce inscrisese de 5 ori in 58 de partide pentru echipa secunda a Realului.

Astfel, AS anunta ca Odegaard va fi din nou imprumutat. De data asta insa, cel mai probabil, va ramane in Spania. Odegaard si-a schimbat agentul in luna mai si este reprezentat acum de Bjon Tore Kvarme, cel care are contacte importante in Spania.