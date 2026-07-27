Înaintea fluierului de start a avut loc un moment dedicat lui Gabi Mureșan, fostul mijlocaș al ardelenilor, decedat în această vară la doar 44 de ani.

Fiul cel mic al lui Gabi Mureșan a dat lovitura de start în CFR Cluj - FC Voluntari

Lovitura simbolică de start a fost dată chiar de fiul cel mic al lui Gabi Mureșan, în vârstă de 10 ani.

Vizibil emoționat, puștiul a intrat pe gazon, a dat lovitura de începere a partidei, apoi i-a salutat pe jucătorii celor două echipe.

La final, băiatul s-a îndreptat spre banca tehnică a CFR-ului, unde a dat mâna cu rezervele și cu membrii staff-ului tehnic. VEZI FOTO