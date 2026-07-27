GALERIE FOTO Fiul cel mic al lui Gabi Mureșan a dat lovitura de start în CFR Cluj - FC Voluntari

Fiul cel mic al lui Gabi Mureșan a dat lovitura de start în CFR Cluj - FC Voluntari Superliga
SPORT.RO
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CFR Cluj și FC Voluntari se întâlnesc în această seară, în etapa a doua din SuperLiga. Partida poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

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Gabi MuresanCFR Clujfc voluntari
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Înaintea fluierului de start a avut loc un moment dedicat lui Gabi Mureșan, fostul mijlocaș al ardelenilor, decedat în această vară la doar 44 de ani.

Fiul cel mic al lui Gabi Mureșan a dat lovitura de start în CFR Cluj - FC Voluntari

Lovitura simbolică de start a fost dată chiar de fiul cel mic al lui Gabi Mureșan, în vârstă de 10 ani.

Vizibil emoționat, puștiul a intrat pe gazon, a dat lovitura de începere a partidei, apoi i-a salutat pe jucătorii celor două echipe.

La final, băiatul s-a îndreptat spre banca tehnică a CFR-ului, unde a dat mâna cu rezervele și cu membrii staff-ului tehnic. VEZI FOTO

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Gabi Mureșan a fost înmormântat la Apold

Gabi Mureșan a fost înmormântat în comuna natală Apold, din județul Mureș. Sute de oameni, printre care foști colegi, oficiali și apropiați, au venit să-i aducă un ultim omagiu.

Alături de CFR, Gabi Mureșan a câștigat trei titluri de campion, trei Cupe ale României și două Supercupe. De-a lungul carierei a mai evoluat pentru Gaz Metan Mediaș, Gloria Bistrița, Tom Tomsk și ASA Târgu Mureș, iar pentru naționala României a strâns nouă selecții.

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