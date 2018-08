Real Madrid, in RAZBOI cu Federatia din Spania! O noua lovitura data de Florentino Perez dupa Lopetegui: anunt OFICIAL

Real Madrid l-a luat si pe selectionerul nationalei U21.

Albert Celades, fostul selectioner al nationalei U21 a Spaniei, va fi asistentul lui Julen Lopetegui la Real Madrid.

Clubul spaniol continua sa adune oameni de la nationalele de fotbal ale Spaniei. Dupa ce l-a luat antrenor pe Lopetegui, cel care coordona selectionata iberica la Cupa Mondiala din Rusia, Realul mai face un transfer in persoana lui Albert Celades, fost antrenor al nationalei U21 a Spaniei.

In varsta de 43 de ani, Celades va face parte din echipa de asistenti ai lui Lopetegui. Celades a anuntat pe 18 iulie ca a parasit postul de antrenor al nationalei U21.

"Albert Celades se va alatura clubului Real Madrid in functia de asistent al antrenorului Julen Lopetegui. Cariera sa in antrenorat este asociata reprezentativelor de tineret ale Spaniei, ocupand postul de antrenor al nationalei U21 din 2014 pana in 2018 (...) Ca jucator, Celades a avut o cariera remarcabila si a facut parte din echipa Realului timp de patru sezoane (din 2000 pana in 2003 si in sezonul 2004/2005). A jucat pentru club 101 meciuri si a fost parte din staff-ul clubului la a noua Cupa Europeana", se arata in comunicatul oficial al clubului din Madrid.