FCSB s-a impus cu 2-0 în fața lui Csikszereda, într-un meci din runda a doua din Superliga.

Reușitele acestui meci au fost semnate de Risto Radunovic în minutul 3 și Dennis Politic în minutul 16.

Basarab Panduru: „Putem să vedem un nou Octavian Popescu”

Fostul component al „Generației de Aur” a scos în evidență forma bună pe care a arătat-o Octavian Popescu în acest start de sezon.

Basarab Panduru a explicat ce face diferit starul de la FCSB față de ultimele sezoane în care mai mult a dezamăgit și crede că dacă Tavi va continua în acest fel, va avea doar de câștigat.

„Văd că face unele lucruri diferit de anul trecut (n.r: Tavi Popescu), de acum doi ani. Faptul că el nu şi-o pune numai pe dreptul, şi-o face pe stângul, cu noroc dă gol acolo la colţul scurt.

Mereu am spus, nu-mi plăcea să văd, făcea nişte fente pe loc, speria mingea, dar nu trecea nicidoată în viteză de adversar. Acum mi se pare că văd din nou lucrurile astea. Dacă îl ţine două etape, nu ştiu.

Dacă îl ţine tot anul putem să vedem poate un nou Octavian Popescu, sau ăla care a fost în al doilea an al lui, când a marcat 10 goluri. Dacă schimbă ceva şi meci de meci arată altfel… Viteza aia cu care intră în adversari, centrează, pasează, scoate mereu ceva când are mingea la picior, s-ar putea să fie iar bun”, a declarat Basarab Panduru pentru primasport.ro.

Octavian Popescu are în acest sezon un gol și două pase decisive în trei meciuri jucate în tricoul lui FCSB.

600.000 de euro este cota extremei stânga, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.