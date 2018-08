La fel ca Ronaldo! Intelegerea SECRETA a lui Modric cu Real Madrid. Urmeaza inca un soc URIAS pe Bernabeu

Luka Modric poate fi urmatorul nume urias care pleaca de la Real in aceasta vara.

Zvonurile care anunta trecerea sa la Inter se intensifica in Italia. Astazi, Gazzetta dello Sport scrie ca super mijlocasul croat are o intelegere cu Florentino Perez asemanatoare celei la care a ajuns si Ronaldo cu seful de la Real. Conform acesteia, Perez ar urma sa faciliteze transferul in cazul in care fotbalistul i-o va cere. Modric ar fi din ce in ce mai convins sa plece, desi Real a transmis un mesaj clar prin care anunta ca transferul nu se va face decat daca un club interesat ii achita clauza de 750 de milioane de euro.

Modric, 32 de ani, inca nu a inceput antrenamentele cu Real. Mai are cateva zile de vacanta dupa un parcurs fantastic alaturi de Croatia la Cupa Mondiala. Conform mai multor surse din Spania, Modric se va intalni cu Perez la finalul saptamanii pentru o discutie decisiva in privinta viitorului sau. Il Giornale scrie ca Inter va face o prima oferta oficiala de 40 de milioane de euro: 15 milioane pentru imprumutul pe un an, apoi alte 25 - optiunea de transfer definitiv vara viitoare. Sursa citata anunta ca pachetul agreat de Real ar fi in valoare de 60 de milioane: 25 imprumutul si 35 optiunea de transfer definitiv.