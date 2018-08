GOLAZO BALE! Real Madrid s-a razbunat pe Juve dupa ce i l-a luat pe Ronaldo, Milan a invins-o pe Barca! VIDEO

Sambata au avut loc 3 partide la International Champions Cup.

Real Madrid a invins cu scorul de 3-1 pe Juventus Torino, intr-o partida din cadrul turneului amical de fotbal International Champions Cup, disputata sambata seara pe stadionul FedEx Field din Landover (Maryland).

Juve, fara portughezul Cristiano Ronaldo, transferat in aceasta vara de la Real, a deschis scorul in minutul 12, in urma autogolului lui Dani Carvajal, insa madrilenii au egalat pana la pauza, prin Gareth Bale (39), iar apoi au mai punctat de doua ori in repriza secunda, prin Marco Asensio (47 si 56).

Real Madrid mai are de disputat un meci, impotriva italienilor de la AS Roma, in cadrul acestui turneu, care se desfasoara in Europa, Statele Unite si Singapore.



Intr-un alt joc, disputat la Santa Clara (California), echipa italiana AC Milan a dispus cu 1-0 de formatia spaniola FC Barcelona, printr-un gol marcat in prelungirile reprizei secunde de Andre Silva (90+2). Barca a dominat acest meci, dar nu a reusit sa fructifice niciuna dintre numeroasele ocazii pe care le-a avut.

In cea de-a treia intalnire programata sambata in International Champions Cup, Inter Milano a castigat tot cu scorul de 1-0 partida impotriva francezilor de la Olympique Lyon, care a avut loc pe Stadio Via del Mare din Lecce. Italienii au marcat unicul gol al intalnirii prin Lautaro Martinez, in minutul 52.