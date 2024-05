Retras din cariera de fotbalist în 2019, după o ultimă experiență la Feyenoord, Van Persie și-a început cariera de antrenor în cadrul clubului din Rotterdam. A lucrat mai întâi în staff, iar apoi a fost antrenor la Centrul de Copii și Juniori.

După ce a antrenat în ultimii trei ani la academia lui Feyenoord, Van Persie s-a decis să-și înceapă cariera ca antrenor la nivel înalt și a fost prezentat oficial de Heerenveen.

Noua echipă a lui Robin van Persie va încheia sezonul din Eredivisie în afara locurilor care asigură participarea la barajul pentru Conference League, indiferent de rezultatul din ultima etapă cu Sparta Rotterdam.

???? DEAL DONE: Robin Van Persie has been appointed head coach of Heerenveen. ????????

